Munguru

One more try

sviranja uživo

prva od tri pjesme

Nova autorska pjesma bendapod nazivom "", prezentirana u izdanjukao nagovještaj mogućeg izvođenja pred publikom.Novost je i u pristupu snimanja kojim se uhvatilo prirodno stapanje akustičkih instrumenata u prostoru. Ovo jesnimljene da što realnije dočaraju sinergiju tria.