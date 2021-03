Nataša Tramišak

41 ugovor

11,5 milijuna kuna

Programa održivog razvoja lokalne zajednice i Programa podrške regionalnom razvoju namijenjenih za potrebe lokalne zajednice

Projekti održivog i regionalnog razvoja su važni za Osječko-baranjsku županiju. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju na raspolaganju su nam sredstva europskih fondova i trebamo ih koristiti, baš kao i nacionalna, i za projekte koji se tiču svakodnevnog života, od projekata za domove za starije i nemoćne, vrtiće, škole, sustave aglomeracija i ostale kojima se podiže kvaliteta života stanovnika županije, a drago mi je da se svi projekti odvijaju kako smo i zacrtali

Ivan Anušić

obnovu i dogradnju

izgradnju školske sportske dvorane

Danas potpisan ugovori iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice:

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unijedanas (5. ožujka 2021. godine) u Osijeku je čelnicima općina i gradova s područja Osječko-baranjske županije uručilaukupne vrijednosti. Riječ je o ugovorima i odobrenim sredstava iz- rekao je županDodao je kako je Županija aplicirala dva projekta, odnosnoDoma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir teu Ivanovcu, a sve ostalo su projekti općina i gradova, i to gotovo svih s područja županije.Nakon uručenja ugovora ministrica Nataša Tramišak je istaknula da je cilj ovih programa da sve općine i gradovi mogu unaprijediti kvalitetu života na svom području, i to prvenstveno putem male infrastrukture kao što su ceste, javna rasvjeta, dječji vrtići, ulaganja u osnovne škole, domove zdravlja, odnosno u sve što život građana čini kvalitetnijim, a javne usluge dostupnijim.Osječko-baranjska županija: Rekonstrukcija (preuređenje) prostora doma za starije i nemoćne osobe Beli ManastirOpćina Feričanci: Adaptacija dječjeg vrtića u FeričancimaOpćina Popovac: Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Općine PopovacOpćina Punitovci: Izgradnja prilazne ceste i parkirališta ispred Dječjeg vrtića u PunitovcimaOpćina Podgorač: Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje Ulice Slavka Kolara u naselju PoganovciOpćina Viškovci: Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture i rekonstrukcija priključka na žc4130 Gospodarske zone u ViškovcimaOpćina Podravska Moslavina: Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Podravska MoslavinaOpćina Strizivojna: Rekonstrukcija i izgradnja Jelačićeve ulice, faza 2Općina Draž: Uređenje plaže - izgradnja solarne led rasvjete i zelenog otoka za odvojeno prikupljanje i sortiranje otpadaOpćina Trnava: Izgradnja javne rasvjete na području Općine Trnava - faza IIOpćina Ernestinovo: Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže u Ernestinovu-faza II.Općina Viljevo: Izgradnja nerazvrstane ceste k.č.br. 2223, k.o. ViljevoGrad Valpovo: Izgradnja oborinske kanalizacije u Zoni malog gospodarstva ii Grada ValpovaOpćina Marijanci: II faza izgradnje prakirališta i javne rasvjete u naselju MarijanciOpćina Vladislavci: Uređenje centra Općine VladislavciOpćina Levanjska Varoš: Sanacija pješačkih staza u naselju Levanjska VarošGrad Đakovo: Biciklističko-pješačka staza južne strane Ulice Franje Račkog u ĐakovuOpćina Kneževi Vinogradi: Rekonstrukcija pješačkih staza u Karancu - faza 1Općina Đurđenovac: Izgradnja pješačke staze - spoj Ulica Bukvičke i k. Zvonimira u ĐurđenovcuOpćina Gorjani: Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza u Općini GorjaniGrad Beli Manastir: Uređenje Ulice Alojzija StepincaOpćina Drenje: Izgradnja parkirališta za osobna vozila mjesnog groblja naselja DrenjeOpćina Semeljci: Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza u naselju SemeljciOpćina Jagodnjak, Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Jagodnjaku - Ulica Vasilja GaćešeGrad Donji Miholjac: Rekonstrukcija nogostupa u naseljima Donji Miholjac, Golinci, Radikovci i Miholjački PorečOpćina Koška: Modernizacija javne rasvjete u Lugu Subotičkom - faza IIOpćina Šodolovci: Izgradnja pješačke staze u naselju ŠodolovciOpćina Erdut: Ceste i staze u zagrljaju Dunava i DraveOpćina Magadenovac: Energetska obnova Mjesnog doma LacićiOpćina Petlovac: Izgradnja nove energetski učinkovite javne rasvjete Općine PetlovacOpćina Satnica Đakovačka: Izgradnja pješačke staze u Ulici kralja Tomislava u Satnici ĐakovačkojOpćina Darda: Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici n. Š. Zrinjskog u Dardi dužine 450 metaraOpćina Vuka: Rekonstrukcija pješačkih staza na području Općine VukaOpćina Donja Motičina: Izgradnja zgrade Nogometnog klubaGrad Belišće: Bazen u Belišću dostupan svima, faza IIOpćina Čepin: Uređenje trga u ČepinuOpćina Bizovac: Izgradnja pristupne ceste do groblja u HabjanovcimaGrad Našice: Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - zgrada mrtvačniceOpćina Antunovac: Pješačko-biciklistička staza u Ulici Vilima HeferaUgovori iz Program podrške regionalnom razvoju:Osječko-baranjska županija: Rekonstrukcija dogradnjom OŠ "Antunovac" Područna škola IvanovacOpćina Antunovac: Pješačko-biciklistička staza u Ulici Vilima HeferaGrad Našice: Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene - zgrada mrtvačnice