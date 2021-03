HGK

Tekst: HGK

Foto: Pexels.com/Ilustracija

je resornompredložila HGK znak kao sustav označavanjas udjelom recikliranog sadržaja koji jei za okoliš i za gospodarstvo. Radi se o alternativilaganih plastičnih vrećica koja stoji u aktualnom prijedlogu, koju od nas EU ni ne traži. Budući da prijedlog, HGK je, zajedno suputila dopiseza gospodarstvo, rad, regionalni razvoj i okoliš, kojemu je jučer predstavljen prijedlog modela te pomicanje roka za primjenu odluke.Cilj je da se još jednom razmotri prijedlog HGK da se zabrane samo one plastične vrećice za nošenje debljine većekoje ne sadrže reciklat. Predlaže se iza primjenu odluke za vrećice do kraja 2024., uz korištenje sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.Inače, radi se okoje se bave ovom djelatnošću s više od, a samo na području potresom pogođene Sisačko-moslavačke županije njih je. Tvrtke podržavaju prijedlog HGK i žele proizvoditi nove vrećice od reciklata. Ako do zabrane dođe, bit će im potrebnaza investicije u neke druge tehnologije te odšteta za saniranje strojeva i opreme. Neki od njih kupili su te strojeve i opremu prije samo par godina i to uz sufinanciranje EU sredstvima Operativnog programa konkurentnost i kohezija.Hrvatski proizvođači laganih plastičnih vrećica su već i prije itekakovišegodišnjeg nastojanja EU da smanji njihovu uporabu. Slabija potražnja već je značajno utjecala na proizvodnju, s. Posljednje izmjene Zakona o gospodarenju otpadom dio su ugradnje EU Direktive o jednokratnoj uporabi plastike, no njome EU ne traži zabranu laganih plastičnih vrećica, već je cilj smanjiti utjecaj određenih plastičnih proizvoda na okoliš te promicati prijelaz na inovativne i održive poslovne modele.“ rekla je direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGKPostoje primjeri održivih modela na razini cijele EU. Primjericeje potpisala sporazum s trgovcima kojim trebaju postići smanjenje potrošnje plastičnih vrećica. Ako do 2025. to ne postignu, zajedno će razmotriti nove mjere. Slovenija je također potpisala sporazum o suradnji (resorno Ministarstvo i Gospodarska zbornica Slovenije) kojim se zabranjuje prodaja vrećica debljine 15-50 mikrometara s manje od 80% reciklata. Luksemburg je uveo pojam „eco-sac“ s udjelom sadržaja reciklata od 40% te bez definicije debljine smatra takvu vrećicu višekratnom. Švedska je uvela povratnu naknadu za plastične vrećice. Irska jednako tretira biorazgradive i ne-biorazgradive vrećice, ali ih ne zabranjuje, već naplaćuje.HGK znak bi jamčio da vrećice na hrvatskom tržištu sadržerecikliranog sadržaja, ovisno o debljini stijenke vrećice. Znak je ključan i za izvoznike proizvoda od plastike kako bi na proizvode koje plasiraju na tržišta drugih država EU plaćali manje dodatne namete. Primjericeće od sredine 2021. naplaćivati naknadu odpo toni na uvoz plastične ambalaže koja u sebi ne sadrži reciklat.