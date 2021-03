Bijelo-plavi

24. kola HNL-a

Rijekom

Bjelica

15 sati

Goricom

Gradskom vrtu

Bodovno odmaknuti Goričanima

pokvariti

dobro i uspješno

posebnu draž

Lončar izostaje zbog tri žuta kartona

određenih promjena

tri žuta kartona

Cheberko

Guti

Caro

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

i u nedjelju igraju na domaćem terenu, a u derbijuu goste nam stiže najbliži pratitelj.Čekamo novu utakmicu, to će vam dan nakon dvoboja sreći svatko u osječkoj svlačionici. Nemamo vremena za razmišljanje o tomu što je iza nas i pretjerano analizirati poraz od Rijeke, iakoi njegov stožer nakon svakog dvoboja podcrtaju i ono što je bilo dobro, ali i ono što bi trebalo popraviti u igri. Sada je najvažnije izbrisati iz glave posrtanje u Kupu i sve misli usmjeriti ka nedjeljnom derbiju () skoji nas ponovno očekuje u. To je, dakle, za samo dva dana, tako da će i svaki trening do kraja tjedna biti podređen što boljoj i učinkovitijoj pripremi za ogled s trećeplasiranom momčadi HNL-a.Ne bismo ovom prilikom potencirali nekakav psihološki efekat jer nisu naši igrači izgubili nekoliko utakmica u nizu, pa da traže izlazak iz nekakve krize. Naprotiv, ne može jedna utakmica s lošijim ishodomsve ono što je dosad bilo, niti nas poljuljati kako to zasigurno očekuju naši konkurenti. Osijek ostaje u utrci za prvim mjestom u prvenstvu Hrvatske, tu se ništa ne mijenja i to će nam biti stalna težnja i motiv da momčadski napravimo najviše što je moguće. Ogled s Goričanima ima svojui zbog činjenice da smo željni uzvrata sportskom rivalu i za onaj neugodan poraz iz prvog dijela sezone na njegovom terenu te da bismo se, priželjkivanom pobjedom, odvojili od najbližeg pratitelja na osam bodova razlike. I to je vrlo bitno, značajnije se odmaknuti od Gorice koja kvalitetom svoga kadra i onim što u kontinuitetu pokazuje na terenu svakako pripada gornjem domu hrvatskog nogometa.U našem sastavu bit će, to je sasvim sigurno. Primjerice, zbogne može nastupiti standardni i pouzdani stoper Lončar, pa ćemo vidjeti tko ga će zamijeniti.se oporavio od ozljede i priključio suigračima na treninzima, a uvijek je ispreman uskočiti, kao ikoji u prethodnim utakmicama nije bio u kombinacijama. Bjelica će sigurno promisliti tko bi mu se najbolje mogao uklopiti u momčad i ispuniti postavljene zahtjeve na travnjaku te u razgovoru s najbližim suradnicima odlučiti s kojom će jedanaestoricom krenuti u još jednu važnu bitku. S nedjeljnim bodovima Osječani bi svakako napravili dobar posao i preskočili zahtjevnu prepreku, jednu u nizu na našem iznimno uzbudljivom ovosezonskom nogometnom putu.