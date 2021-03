Osječani

gostoljubivi domaćini

ponosno

lokalnu priču

1. Vodena vrata i zidine

2. Osječki parkovi

3. Secesijski niz

4. Konkatedrala sv. Petra i Pavla

5. Promenada

6. Pješački most

7. Kompa

8. Zoološki vrt

[Foto: Unikom]

9. Copacabana

10. Fićo gazi tenka

Tekst: TZ Osijek

Foto: Antonela Martinčević, Dora Suk, Matej Volarević, Cacan, Ivana Mandić/Arhiv

su izrazitoće vas provesti svojim gradom i ispričati po koju. Preporučujemo vam 10 stvari koje bi vam svaki pravi ljubitelj grada na Dravi pokazao, mjesta gdje i sam rado odlazi i čemu se uvijek vraća.Čarobna barokna tvrđava, poznatija kao Tvrđa, biser je grada Osijeka koji čuva legende o austro-ugarskim vojnicima, spomenicima, bastionima, te moćnim topovima koji i danas ponosno podsjećaju na slavnu prošlost grada. Brojne priče vezane su za Vodena vrata koja krase ostatke zidina i omiljeno su mjesto za pravljenje romantičnih fotografija.Osijek je prepoznat kao jedan od najzelenijih gradova u Hrvatskoj, posebice jer parkova i perivoja ima više nego trgova. Prošećite se jednim od 17 parkova koji će vas zimi štiti od vjetra, ljeti zakloniti od sunca, a u jesen i proljeće impresionirati šarenilom boja. Zaputite li se iz Tvrđe u centar grada Europskom avenijom, otkrit ćete imena tri hrvatska kralja po kojim su imenovani najveći parkovi u gradu. Zastanite u njima i obratite pozornost jer neka drveća pričaju jedinstvene priče.Romantičkih mjesta u gradu ima i više nego što jednom zaljubljenom paru treba. Iako je šetnja uz Dravu nezaobilazan dio lokalnog iskustva, svaki Osječanin uputit će vas u najljepšu ulicu u gradu, Europsku aveniju, u kojoj su sa sjeverne strane nanizane katnice izgrađene u stilu početka 20. stoljeća - secesije. Gradili su ih umjetnici i arhitekti koji su upili kulturu i graditeljske trendove Austrije i Mađarske te su svoje nove ideje pretočili u niz maštovito ukrašenih zgrada, spojenih u secesijski niz.Impozantna neo-gotička crkva sv. Petra i Pavla, zaštitnika grada, jedan je od najvrjednijih simbola grada čija je vizura duboko ukorijenjena u srce svakog građanina. Sa svojih 90 metara visine, ona poput brižnog roditelja gleda i prati svoje stanovnike, a prolaznike doziva da otkriju impresivnu ljepotu i toplinu njezine unutrašnjosti. Bogato oslikana freskama i okupana bojama nastalim razbijanjem zraka sunca kroz vitraje, ona poziva posjetitelje da podignu pogled i uspore svoj životni tempo.Bicikliranje, šetanje, trčanje, rolanje, kava s prijateljima, zimska luka. Sve su to riječi koje Osječane asociraju na svoje omiljeno šetalište Promenadu. Prošećete li se uz Dravu, zasigurno ćete se osjećati kao da ste oduvijek dio ovog grada, a pritom će vas pozdraviti brojna prijateljska lica i more biciklista.Pješački most je viseći most koji u noćnim satima svijetli promjenjivim bojama. Bez obzira odlučili se na šetnju, bicikliranje ili trčanje, svakako obratite pažnju na put kojim vas Pješački most može povesti. Prvenstveno, s njega se pruža divan pogled na obrise grada. Ako se na mostu nađete u društvu ljubavnog odabranika ili odabranice, ovjekovječite vašu ljubav vješanjem lokota. Prelaskom mosta nastavite prema osječkom ljetnom kupalištu, zoološkom vrtu ili poznatom skate parku gdje mlade i spretne snage usavršavaju svoje trikove za nadolazeće natjecanje.Malo koji grad se može pohvaliti s ekološkim plovnim prijevoznim sredstvom koje svakodnevno i besplatno stoji na raspolaganju svim stanovnicima grada. U pitanju je jedinstvena atrakcija, osječka kompa, koja neumorno prevozi već generacije Osječana koji su se zaputili na lijevu obalu Drave, najčešće u zoološki vrt ispod kojeg se zaustavlja. Da se ugodno može spojiti s korisnim dokazuje kompa time što za kretanje koristi samo strujanje Drave i time ne narušava okoliš.Površinom najveći u Hrvatskoj i okružen spokojnim zelenilom, zoološki vrt u Osijeku sigurno ima najsretnije životinje u cijeloj zemlji, prvenstveno zbog veličine vanjskog prostora na kojem se mogu slobodno kretati. U zoološkom obitava oko 650 životinja, a najmlađe posjetitelje oduševljavaju čimpanze, merkati, lavovi, žirafe i brojne druge veličanstvene životinje iz divljine.Ljetni dani u Osijeku bili bi nezamislivi bez kupanja u Dravi ili gradskim bazenima. Kupalište i bazeni na lijevoj obali, do kojih će vas dovesti Pješački most, Osječani su domišljato nazvali Copacabana. Ona je ljeti najposjećenije mjesto u gradu i iako je daleko manja od Ria, Copacabana nudi fantastično vrijeme te dovoljno prostora za sunčanje i rekreaciju.Umjetnička instalacija koju ne smijete propustiti priča priču o Davidu i Golijatu. Mali crveni auto smrskan je u vrijeme Domovinskog rata od strane velikog tenka te time obilježio početak teškog razdoblja grada i cijele zemlje. No, u svojoj već spomenutoj domišljatosti, Osječani nisu propustili ovjekovječiti crveni autić i prikazati ga u pobjedonosnom ruhu. On danas gazi tenk i podsjeća na hrabri duh Osječana i na grad koji se uspješno obranio.