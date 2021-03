od 26. do 28. veljače

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U periodu, na područjuu prometu je zaustavljenokoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi (14 vozača osobnog automobila, 12 vozača bicikla i 1 vozač teretnog automobila).U navedenom periodu osim alkohola evidentirano je jošod kojih:prekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje pod zabranom,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom iNajveća prisutnost alkohola evidentirana je u subotu 27. veljače, u 14,35 sati, u Branjini, kada je u prometu zaustavljenhrvatski državljanin iz Branjine, koji je upravljao biciklom. Obavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Istoga dana 27. veljače, u 17,40 sati, u Šećerani, dogodila ses materijalnom štetom. Vozač osobnog automobilahrvatski državljanina iz Šećerane, upravljao je osobnim automobilomna upravljanje te je uslijed nepropisne vožnje unazad udario u. Vozač je napustio mjesto prometne nesreće te je po pronalasku alkotestiran. Obavljenim alkotetoranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 34 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 28. veljače, u 14,30 sati u Ladimirevcima, dogodila seu kojoj je motociklist zbogkretanja sletio s kolnika i zadobio. Obavljenim alkotetiranjem evidentirana mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 7 500 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „A“ kategorije u trajanju do 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.