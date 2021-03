Gimnastičko društvo Osijek Žito

školu mršavljenja

Mariom Ćurkovićem i Draženom Gorjanskim

Sokol centra

šestomjesečna obuka

Program Osječkog Smanjivanja Težine

smanjivanje tjelesne težine

lakše snalaženje

nepravilnom ili pretjeranom jedenju

doista dojmljivi

14,2 kg

Pokazatelji su izvrsni. Naravno, rezultati ovise i o težini s kojom polaznici ulaze u Program; ako je ta težina veća, čime polaznici imaju veću mogućnost mršavljenja, rezultati su povoljniji. Kod nas je bio slučaj da smo imali nekoliko polaznika koji su već nakon 4 mjeseca dostigli svoju idealnu težinu, ali su ostali u Programu jer im je bio zanimljiv pa nam se time smanjio prosjek. No, i unatoč tome, rezultati su dojmljivi. Prilično smo se namučili dok nismo iščitali veliki broj istraživanja i radova kako bi sastavili program koji će biti učinkovit, ali su ovi odlični rezultati pokazali da se sve isplatilo. Mislim da smo na tragu programa koji će zahtijevati minimalne promjene u životnoj rutini polaznika, a dati odlične rezultate.

Da, sve dodatno dobiva na težini uzmemo li u obzir kako je POST proveden tijekom ograničenja koje nam je nametnula pandemija. Ograničenje kretanja i druženja, zatvorenost u ograničenom prostoru dodatno potiču jedenje i otežavaju provedbu bilo kojih mjera koje imaju za posljedicu lišavanje ugode. No, naši su polaznici smogli snage i volje prebroditi i te prepreke i napraviti obratno od cijelog svijeta – dok su drugi primali kilograme, mi smo mršavjeli. Pitanje je kakvi bi rezultati bili da je sve održano u normalnim uvjetima. No, unatoč iznimnim rezultatima valja biti oprezan u procjenjivanju kvalitete POSTA. Naime, nije rijetkost da se nakon mršavljenja izgubljeni kilogrami i vrate. Kako bismo to spriječili osmislili smo program nazvan POST PLUS, a riječ je o nastavku ovog programa u kojemu će druženje biti nešto rjeđe (jednom mjesečno), ali stalno. Na taj će način svi polaznici imati trajnu potporu kako međusobnu tako i nas dvojice, a sve s ciljem trajnog zadržavanja zdrave tjelesne mase. Nadamo se da će u PROGRAMU PLUS svi oni koji nisu ostvarili ciljnu težino to učiniti, a oni drugi uspjeti zadržati dostignuto. Tek kada to ostvarimo, možemo govoriti o ukupnoj kvaliteti našeg programa

Tekst i foto: Jasmina Gorjanski

napravilo je odličan potez proširujući svoju ponudu i nudeći građanima uz sve postojeće sadržaje i još jedan potpuno novi:. U suradnji s doc. dr. sc., dr. med, gimnastičari su započeli ostvarivati svoje planova o pretvaranjuu svojevrsno središte zdravlja u mnogo širem smislu.Zamisao se počela ostvarivati u rujnu prošle godine kada je započelaprvih polaznika posebno osmišljenog programa nazvanom POST (). Tijekom programa polaznici su obučeni u nizu vještina nužnih ne samo za, nego i zau svakodnevnim situacijama koje mogu biti okidač. Tijekom sastanaka u Sokol centru koji su se održavali jednom tjedno, dr. Ćurković i dr. Gorjanski prenosili su polaznicima raznoliku paletu medicinskog znanja i niz prikaza suvremenih istraživanja važnih za uspostavu i održavanje zdrave tjelesne težine.Program je završio u prošlu srijedu, 24. veljače 2021. nakon čega su prikazani rezultati cijelog Programa. A ti su rezultati. Naime, polaznici su smršavili u prosjeku(u rasponu od 8,2 kg do 26,3 kg) već u ovisnosti o tome kolika je bila razlika početne i ciljne težine. Tako su polaznici Programa (njih 24) smršavili ukupno 340 kg!“, zadovoljno ističu autori POST-a.Valja istaknuti kako je ovaj uspjeh tim veći što se odvijao u nenormalnom vremenu zatvaranja zbog pandemije.“, ističe dr. Gorjanski.U tijeku je Program za polaznike koji su krenuli 1. veljače ove godine, a nova će skupina krenu ti od prvog rujna 2021.