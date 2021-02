Gradskim četvrtima i mjesnim odborima

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video OSTV

s područja Grada ove će godine na raspolaganju biti nešto više od, što je zamanje nego što je to bilo 2019. godine. Osim toga, osječkim kvartovima na raspolaganju će biti i dodatnihza financiranje rada udruga koje djeluju na njihovom području te za obilježavanje dana mjesnih odbora i gradskih četvrti.Obzirom da su sredstva manja nego ranije, GČ-i su prisilljeni snalaziti se na druge načine kako bi s manje novca dobili više, a putokaz kako bi to moglo funkcionirati ovih su dana dogovorile gradske četvrti Jug 2 i Novi grad koje su odlučile zajedno obnoviti i urediti igralište za djecu „“, odnosno uz dvoranu Jug 2.Inicijativa za obnovom došla je od tamošnjih građana koji su predložili da se derutno igrališteobzirom da se ono nalazi na granici dvije gradske četvrti i koristi ga velik broj djece iz oba kvarta. Stoga su gradske četvrti odlučile poslušati glas građana, prenamijeniti dio sredstava koji im je na raspolaganju (Jug 2 na raspolaganju ima, a Novi grad) i izdvojiti po 10.000 kuna svaka za nabavu novih i uređenje postojećih igrala.Na ovom prostoru trenutno se nalazi desetak igrala, a uređenjem bi se dodala neka nova, kao i nove klupe te koševi za smeće. Natječaj za javnu nabavu bit će raspisan uskoro, potom započinje sama obnova, a radovi bi trebali biti gotovi do ljeta.Inače, ovo je prvi „“ tog igrališta u sedam godina postojanja, no ne i posljednja zajednička akcija. Naime, suradnja dvaju GČ-a trebala bi se nastaviti i u budućnosti. Očekuju se prijedlozi građana, a jedna od mogućnosti za suradnju je zajednička obnova zapuštenog groba Martina Divalta na novogradskom groblju.Ovo jedobre prakse i suradnje gradskih četvrti koja bi mogla poslužiti kao primjer drugima.