Godinu dana je stariji

istim žarom

strepili, beskrajno se veselili i zajednički tugovali

NK Osijek

Za nas je on uvijek najbolji

74 godine

golovima i pobjedama

Proletera i Slavonije

Bijelo-plave

proživjeli zajedno

Svi ćemo poželjeti isto

nikada ne odustajemo niti se „hladimo“

ON, jedan i zauvijek jedini

jer srce kuca za tebe, ja te volim Osječe

, a srce nam za njega uvijek kuca. I nikada neće prestati. Naš je, jedan i jedini, s njim se veselimo i tugujemo, za njega jednostavno živimo. Koliko smo mu silnih emocija posvetili, zbog njegajer nam svima toliko znači da smo već odavno neraskidivo povezani. Mijenjaju se generacije, momčadi i igrači na terenu, treneri na klupi, ljudi u klupskom rukovodstvu, dolaze neki novi klinci i na tribine, pridružiti se onima koji su tamo proveli možda i svoje najljepše dane i godine. A ON ostaje. Ta specifična ljubav, nas koji smo mu beskrajno vjerni nije prolazna, niti ikada kopni ili pak može izblijediti. Ovdje to ne postoji.se voli u svakom trenutku, bilo dobro ili loše, u toj našoj vezi vjernost vječno ostaje neupitna. Uostalom, on je naš ponos, mi smo njegova snaga.Kada mu daješ svoje srce, znaš zbog čega to činiš. Voliš prvenstveno ovaj grad, osjećaš ga zauvijek svojim, voliš i sve njegove simbole i ono što ga čini prepoznatljivim. Prošle suod rođenja kolektiva s kojim su se mnogi odavno stopili. Nije morao biti najbolji i najuspješniji da bi se ljudima uvukao pod kožu i da bi bismo ga doživljavali svojim i iskreno zavoljeli. Znaju jako dobro naši stari kako su seveselili još u ona, nama daleka vremena, a desetljećima kasnije istu emociju osjećaju oni koji sada dolaze na stadion, zdušno navijajući za. Toliko smo toga, Klub i mi koji ga bezuvjetno pratimo, iz utakmice u utakmicu istim zanosom bodrimo, nerijetko ga i idealiziramo jer zapravo ne znamo i ne želimo razmišljati drugačije. Za nas je on najbolji, nema alternativu i nitko nas drugi tako ne može usrećiti. Samo naš Osijek.Nismo dosad imali privilegiju slaviti titule, međutim,jer kako uopće dići ruke od nekoga i nečega što je naprosto u nama, duboko u duši. Kod mnogih je Osječana to genetskim kodom naslijeđeno. tako bi zapravo i trebalo biti jer tu smo rođeni, ovdje živimo i kome bismo trebali iskazati ljubav nego svojima, uvijek našim Bijelo-plavima… Bit će zasigurno još puno lijepih pobjeda, moraju nas nekada rastužiti i porazi, to su ipak neke sportske zakonitosti. Međutim, vjernost se ne mjeri time koji su na tablici i jesi li bolji i slabiji od drugih. Niti se s drugima u tom smislu uspoređujemo. Za nas postoji samo. I dok danas pušemo u te brojne svjećice na rođendanskoj torti, svi ćemo sigurno poželjeti isto, vjerujući da nam se snovi mogu uskoro ispuniti. I postati java. Nekako to osjećamo, dakako i prizivamo. A odustati i ne pomišljamo…