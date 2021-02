505 nova slučaja

SARS-CoV-2

3046

5071 osoba

146.565 osoba

Andrej Plenković

Ugostiteljski objekti:

Sport u zatvorenom prostoru:

U posljednja 24 sata zabilježena suzaraze virusomte je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupnoje testirana u 24 sata.je cijepljeno do sada. Kako smo jučer pisali , na jučer održanoj sjednici Vlade, premijerrazgovarao je o popuštanju mjera od ponedjeljka, 1. ožujka. Od ponedjeljka mogu raditi terase kafića i restorana, te će biti dopušteni treninzi u zatvorenom prostoru.Danas je Stožer predstavio detalje popuštanja mjera od ponedjeljka:- radno vrijeme ugostiteljskog objekta je od 6:00 do 22:00 sata- terase ne smiju biti ograđene- potrebno je osigurati razmak (između stolova mora biti razmak 3 metra, a između stolica 1,5m)- na ulasku na terasu treba biti dostupno dezinfekcijsko sredstvo- u zatvoreni prostor se možete ući samo zbog korištenja toaleta, i potrebno je nositi masku- nije dopuštena glazba na terasama- dopušteno je treniranje u zatvorenim prostorima, odnosno dvoranama- dvorane se moraju redovito provjetravati- dopušteni su samo treninzi bez kontakata među sportašima, dok se drugi treninzi mogu održavati, ali na način da se radi na kondiciji i vještinama za koje nije potreban kontakt- najveći dopušteni broj osoba koji istovremeno treniraju ne smije biti veći od jedne osobe na 20 metara dvorane- nakon svakog treninga potrebno je očistiti dvoranu i dezinficirati rekvizite- preporuka je da se svlačionice i tuševi ne koriste, a ako je to nužno, u svlačionicu ne trebaju istovremeno ući više od 2 osobe- obavezno je nošenje maski prilikom dolaska i dolaska