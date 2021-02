Adam Gyurcso

Želim izraziti dobrodošlicu Adamu! Potpisali smo ugovor zasad samo do ljeta, kada ćemo ponovno sjesti i razgovarati. Uvjeren sam da ćemo i mi i on imati razloga za nastavkom suradnje. Ovo je već peti, šesti reprezentativac, sadašnji ili bivši, kojega smo uspjeli dovesti. Sretni smo što je s nama, želim mu puno zdravlja prije svega i da nam pomogne u našim nastojanjima i ostvarenju ciljeva. Sigurni smo da će pojačati konkurenciju na krilu. U njemu, Bočkaju, Boharu i Ercegu imamo četiri odlična igrača, a znamo da su Grezda i Ndockyt u procesu rehabilitacije. To je isto jedan od razloga zbog čega smo angažirali Adama. Želim mu puno sreće, da u našem dresu zaigra što prije i zabija važne golove za Osijek.

Hvala Bjelici na povjerenju!

Sretan sam što sam ovdje i zahvaljujem se na ukazanoj prilici. Zahvalan sam što mi se u mojoj trenutnoj situaciji pružila ovakva prigoda, što je trener Bjelica imao povjerenja u mene i doveo me u Osijek i što ću se imati priliku nametnuti u odličnoj momčadi. Svjestan sam da je ovdje velika konkurencija, ali se nadam da ću se izboriti za svoje mjesto. Znam da je klupski cilj osvojiti titulu i želim dati svoj doprinos u ostvarenju toga cilja.

Novinari su ga pitali je li se kod Laszla Kleinheislera interesirao o tomu gdje dolazi i što ga očekuje u novoj sredini?

Naravno da smo razgovarali, ali mi ništa puno zapravo nije morao reći. Puno puta sam igrao i ovdje i u Splitu protiv Osječana u sastavu Hajduka i svjestan sam koliko je moj novi klub snažan i kvalitetan te u kakvu momčad dolazim. Je li ovo za mene iskorak u karijeri? Svakako je! Ne samo zbog pozicije koju Osijek zauzima na ljestvici, nego i uslijed situacije u kojoj sam se nalazio. Mislio sam da bih mogao završiti u B ekipi Hajduka s drugima koji su dijelili moju sudbinu. Sretan sam što me je takav trener kao što je Nenad Bjelica pozvao u Osijek i mislim da je to značajan iskorak za mene.

Kao što je poznato, Gyurcso je proteklih dana prebolio koronu, bio je u samoizolaciji i postavljeno mu je pitanje o trenutnoj tjelesnoj pripremi uslijed takvih okolnosti…

Nastojao sam se što više kretati u ograničenom prostoru, dok sam bio izoliran od terena, iako to naravno nije isto što i pravi nogometni trening. Ipak, smatram da nisam puno toga izgubio. Što se tiče trenutnog stanja, to će najbolje pokazati predstojeće utakmice. Odradio sam tek uvodni trening, morat ću još poneki da bih mogao i sam utvrditi kako se osjećam u tom smislu i koliko mi treba da bih dosegnuo optimalnu razinu.

Na pitanje kako se ranije osjećao u Gradskom vrtu, dok je kod nas dolazio kao igrač suparničke momčadi, Adam je odgovorio:

Kao što sam ranije spomenuo, utakmice su ovdje bile uvijek vrlo zahtjevne, atmosfera je pritom redovito bila vrhunska. Prije korone, dok su gledatelji mogli biti na stadionu, uvijek se osjetio određeni pritisak s tribina. Drago mi je da su sada zamijenjene uloge i da će me navijači Osijeka upoznati kao svoga, a ne protivničkog igrača.

Gdje se bolje snalazi u momčadi, na desnoj ili lijevoj strani? Što kaže o konkurenciji koja ga očekuje među Bijelo-plavima?

Osjećam se bolje na lijevom krilu, ali mogu igrati i na desnom. Nemam problema s jačom konkurencijom, takvu situaciju imam i u reprezentaciji Mađarske, s više vrlo kvalitetnih igrača na istim pozicijama. To je samo dodatni motiv i meni i drugima da se izbore za svoje mjesto. Drago mi je da je tako, da se moramo svi zajedno još i više angažirati da bismo bili u momčadi.

Gyurcso je odmah po dolasku registriran i što se toga tiče odmah ulazi u konkurenciju za najbolji sastav. Općenito što se tiče zimskog prijelaznog roka, Bjelica ga je ocijenio vrlo pozitivnim:

Prezadovoljan sam sa svim igračima koje smo uspjeli dovesti! Nažalost, pojavio se problem s Topčagićem, evo sada i Brlekom, ali to nikad ne možete predvidjeti. S kvalitetom angažiranih igrača možemo biti vrlo zadovoljni, to su u prethodnim utakmicama i pokazali. Kada je riječ o Adamu, htio sam ga i ranije dovesti, kao trener Lecha. Dakle, bio mi je želja još dok sam radio u Poljskoj, tada je on bio igrač Pogona. Međutim, u to vrijeme ipak je završio u Hajduku. Kada smo ove zime spoznali da bismo ga mogli angažirati, brzo smo sve realizirali. I s njegove i s naše strane, kao i s Hajdukove, sve se odigralo u svega 24 sata, vrlo korektno.

Petrom Brlekom

On se ozlijedio na utakmici s Rijekom (desno koljeno), a dan kasnije je bio na magnetskoj rezonanci. Nažalost, početna dijagnoza nije u skladu s nadanjima i očekivanjima, pa našeg veznjaka, izvjesno je, očekuje stanka.

Ne želim još izlaziti u javnost s definitivnim ocjenama kada je riječ o težini njegove ozljede. Ipak ćemo sačekati mišljenja još nekih liječnika, a ne davati unaprijed bilo kakve prognoze. Kada budemo kompletirali sva stručna tumačenja, s konačnom ocjenom ćemo izaći u javnost. Kako sada stvari stoje, Petra očekuju minimalno dva mjeseca stanke i to kroz oporavak konzervativnom metodom. Nadam se da neće morati ići na operaciju.

