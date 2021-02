Krunoslav Kićo Slabinac

28. dodjeli hrvatske glazbene nagrade

Porina za životno djelo

radom, uspjesima i ostavštinom

Mate Došena, Drage Britvića, Darka Glavana, Vjeke Điđija Šuteja, Dina Dvornika

Branka Mihaljevića

najvažnije priznanje

Siniša Škarica

Negdje sam tih dana tužnog oproštaja pročitao: veliki hrvatski zabavljač. Netko je rekao: veliki estradni umjetnik. Meni se čini ispravnije: istinski umjetnik estrade. Kako god, oduvijek je slovio kao svestran. Svi koji su ga dobro poznavali, pa i puki ljubitelji zabavne glazbe, rekli bi da je pored toga što je važio za vrhunaravnog pjevača, što je imao dara za ples, sjajno pričao šale i anegdote, glumio, imitirao, da je pored svega toga znao napisati i dobru pjesmu. Dapače, neke od najvećih hitova hrvatske i tada jugoslavenske zabavne glazbe", podsjetio je Škarica i nastavio kako je Kićo Slabinac "pjevao sve štogod poželiš: od rock ‘n’ rolla, šlagera, popa, folklornih napjeva (slavonskih prije svega), starogradskih do opereta (tako je i počeo: u dječjim operetama!) i opernih arija. Njegov moćni bariton tenorskih dosega mogao je zaista sve. (...) Na kraju, kojim god epitetima ga obasipali: veliki zabavljač (on bi rekao: “entertainer, to u svijetu nešto znači!”), estradni umjetnik, umjetnik estrade, Krunoslav Kićo Slabinac je ipak prije svega veliki pjevač koji, različito od mnogih mu takmaca, uspjeh uvelike zahvaljuje i vlastitom autorskom daru. Za njega su pisali i Runjić i Novković, Kabiljo i Hegedušić, Mihaljević i Sabol, Britvić i Perfiljeva, Dedić, Monteno, Arnautalić, Korać…ali opet u toj zvučnoj kajdanki - čiji je trag neizbrisiv i bez sumnje ravan 6 pjesmaricama drugih velikana s kojima dijeli imaginarnu “kuću slavnih” - kao da se najbolje čuju njegove probrane note. I one narodne, tradicijske. Note koje su živjele u njemu, i dolazile iz njega.

U zamišljenom hrvatskom pop-panteonu odavna ga čeka mjesto za one najistaknutije , a najveći muzej općega tipa u Hrvatskoj, osječki Muzej Slavonije , otkriva nam ambiciju da svom slavnom sugrađaninu posveti stalni postav. Jedan od prvih eksponata mogao bi biti ovaj “ životni Porin ” kojeg mu posthumno dodjeljuje hrvatska glazbena zajednica

Pročitajte i..

posthumno će nadobiti. Upravni odbor Porina to priznanje dodjeljuje onim umjetnicima koji su svojimznatno doprinijeli hrvatskoj glazbenoj kulturi.Krunoslav Kićo Slabinac (28. ožujka 1944. - 13. studenog 2020.), poput nekih drugih prvaka iz svijeta glazbeili njegova sugrađanina, nažalost je požurio ne čekajući da mu struka svojedodijeli za života. Životni Porin stiže mu posthumno", napisao je u obrazloženju dugogodišnji urednik i producent", zaključuje Siniša Škarica u tekstu u povodu dodjele Porina za životno djelo Krunoslavu Kići Slabincu.