zatvoriti dugove

Tko zna kakvo se „bogatstvo“ krije na vašem tavanu. Staro prstenje i naušnice koje su odavno izašle iz mode, potrgane narukvice i lančići vezani u čvor, zaboravljeno zubno zlato i ogrlice koje nitko ne želi nositi… Gotovo svaka osoba kod kuće ima neki komad lom-zlata koje mu ne treba. A možda ga upravo taj komad starog nakita dijeli od bezbrižnog slaganja kućnog budžeta. Zato dođite u našu poslovnicu na besplatnu procjenu. Ništa ne košta i nikoga ne obvezuje, a može vam promijeniti život

Županijska ulica 12

besplatni info-telefon

0800 73 72

[Sponzorirani članak]

Klijentbez puno očekivanja došao je naprocjenu vidjeti koliko bi dobio za. Iznos ga je šokirao i omogućio mu da okreneu životu!Ponekad je čovjeku potreban „“. No, korona kriza koja jegospodarstvo i ostavila mnoge građane Hrvatskeotežala je traženje „“. Otkako je istekao moratorij na ovrhe i blokade računa, mnogi Hrvati, pa i građani Osijeka, našli su se u situacijiNo, samo naizgled. Naime, kada je gospodarstvo u lošem stanju,plemenitih metala. Tako je zlato ovog ljeta doseglou povijesti! Upravo zato, poslovnice za otkup zlata. Iz tvrtke Auro Domus , najveće hrvatske kompanije specijalizirane za trgovinu plemenitim metalima, prosječna isplata građanima po transakciji dvostruko je veća nego lani i kreće se okoDrugim riječima, jedan prosječni otkup zlata može kućni budžet „“ za solidnih 2.500 kuna. No, u mnogim situacijama isplaćuju se i. I to u gotovini! Upravo takva situacija dogodila se nedavno u jednoj poslovnici Auro Domusa, u koju je klijent došao na besplatnu procjenu. Nije očekivao previše, imao je staru narukvicu koja je godinama bila slomljena, nasljedstvo od oca koji ju je kupio osamdesetih godina prošlog stoljeća. Ispostavilo se da je narukvica izrađena od, a cijena zlata u 30 godina se. Tako je klijentu isplaćeno čak! Djelatnici Auro Domusa otkrio je kako će dobivenim novcemkoji su ga opterećivali proteklih mjeseci i okrenuti novi list u životu., kazali su iz Auro Domusa.Auro Domus svoje poslovnice ima i u Osijeku, gdje se nalaze na adresiZbog velikog interesa građana, Auro Domus ima i, pa se sve informacije mogu dobiti pozivom na