Razgovori su već počeli ovaj tjedan, ključni razgovori u vladu idu sredinom tjedna. Sve ovisi o situaciji koja je dobra unatoč blagom porastu. Hrvatska je u samom vrhu zemalja EU kad govorimo o incidenciji, od nas su trenutno bolje samo dvije zemlje, to govori o povoljnoj situaciji . Naravno da moramo nastaviti pratiti sve što se događa i u Hrvatskoj i oko nje i u tom smislu ćemo razgovarati i s resornim ministrima i cilj nam je da se što više toga normalizira, da se što više ekonomskih aktivnosti pokrene. Sigurno da mi 1. ožujka nećemo otvoriti sve kao što je bilo prije, ali ako se ovakvi trendovi nastave razvijati, da ono što jesmo najavljivali, a to je mogućnost popuštanja, to postoji. Sad nije trenutak da budem konkretniji, bar ne prije ovih sastanaka koji nam slijede

Također, popuštanja bi trebalo biti i kada je riječ o sajmovima , no nije još potpuno jasno pod kojim uvjetima. Izgledno je otvaranje sajmova na otvorenom.



Stožer je sklon otvaranju sajmova na kojima se prodaju ili izlažu proizvodi , no možda bi se ograničila konzumacija jela i pića kako bi se spriječila pretjerana okupljanja i druženja.

Odsu bile pozitivne na koronavirus u zadnja 24 sata u Hrvatskoj.su na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoruNakon predstavljanja novih podataka vezanih za koronavirus, Stožer je razgovarao i o, koje bi akoznačajnijeg pogoršanja u danima koji slijede stupiti na snagu idući ponedjeljak, odnosno", rekao je Božinović na press konferenciji. Kako smo već pisali , ako epidemiološka situacija bude povoljna razmišlja se o otvaranju, no neće se moći ulaziti u unutrašnjost kafića i restorana, osim radi korištenja toaleta.Iako su prve informacije govorile kako će se od 1. ožujka otvoriti samoza djecu, Index.hr doznaje kako bi se trebao otvoriti, naravno uz epidemiološka pravila koja će se propisati.- doznaje Index.hr