Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U protekla 24 sata na područjuevidentirana je jedna prometna nesreća s materijalnom štetom na području Osijeka.U razdoblju od 19. do 21. veljače, na području Policijske uprave osječko-baranjske u prometu je zaustavljenokoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi od kojih 15 vozača osobnih automobila i 2 vozača bicikla.U navedenom periodu osim alkohola evidentirano je jošod kojih:prekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 6 prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 50 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je u subotu 20. veljače, u 2,10 sati, u, kada je u nadzoru prometa zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljao 33-godišnji hrvatski državljanin iz Selaca Đakovačkih. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja alkohola. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 19. veljače, u 15,45 sati, u, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljao 31-godišnji hrvatski državljanin iz Godinjaka prije stjecanja prava na upravljanje. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Uhićen je sukladno Prekršajnom zakonu te mu je sud odredio zadržavanje od 10 dana. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 10 negativnih prekršajnih bodova.U 17,15 sati, u, dogodila se prometna nesreća u kojoj je motociklist 39-godišnji hrvatski državljanina iz Antunovca zbogkretanja sletio s kolnika. Vozaču motocikla evidentirana je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 6 mjeseci i 3 negativna prekršajna boda.U subotu, 20. veljače, u 23 sati, u, dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač osobnog automobila 33-godišnji hrvatski državljanin iz Ivanova zbogkretanja sletio je s kolnika te napustio mjesto prometne nesreće. Policijski službenici vozača su brzo pronašli te mu je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 7 negativnih prekršajnih bodova. - izvijestili su iz policije.