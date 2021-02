pandemijska godina

teška

udrugu Pobjede

napuštenim psima

osječkom azilu u Nemetinu

ne napušta

poboljšali život

180 „cucaka“

srediti prostor

dva nova kanalizacijska odvoda

ne bi plivali

dva nova manja boxa

odvojene

rekonstrukciju

centralni sustav grijanja na drva

ogromne račune

adaptacija

javni poziv

najljepšeg na svijetu

Tekst: Osijek031.com

Foto: Azil Osijek/FB

Prošlabila jeza sve, pa tako i zakoja se brine oIpak, optimizam ih, pa su predstavili neke od svojih planova za 2021. kako bi dodatnozao kojima svakodnevno brinu.Ove godine planirajugdje se kerovcima priprema hrana jer postoji mogućnost da im se postojeća nadstrešnica uruši na glavu, do popucanog betona koji se ne može oprati kak' spada (a inspekcije ni njih ne zaobilaze).Uz to, u planu je napravitijer je cijeli Azil na par nivoa kako im psiu vodi kad se snijeg otapa ili u slučaju duljih razdoblja kiše.Uz to će se raditi, jer u Azil stalno dolaze nesocijalizirani psi ili opasne pasmine, a to su psi koje po zakonu moraju držatiod ostalih pasa. Izgradnja tih novih boxeva uključuje ipostojećih dvorišta i boxeva.Karantena u Azilu je dotrajala, pa je velika želja udruge osposobiti u njojjer njih nekako uspijevaju „nažicati“ te tako smanjitiza struju kojom se taj prostor sada grije (računi po nekoliko tisuća kuna mjesečno samo za struju)U planu je icijelog Prvog dvorišta i mijenjanje ograda, uglavnom posla k'o u priči.Iz Azila su još jednom uputilisvima koji bi im mogli pomoći u nekoj od navedenih aktivnosti, netko tko ima firmu, znanje, ruke... da im pomognu da Azil u Nemetinu i dalje s ponosom može nositi tituluI, naravno, svi koji mogu pomoći na bilo koji drugi način, kroz donacije, hranu, šetnju nekog od kerova pored Drave, ili imaju želju za udomljavanjem četveronožnog ljubimca, slobodno im se javite.