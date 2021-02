oslobođenju od poreza

Tekst: Osijek031.com

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Pravilnik onaza robu uvezenu u osobnoj prtljazi osoba koje putuju iz trećih država te za robu uvezenu kaonekomercijalnog značaja, koji je usvojen u Hrvatskoj i koji je na snagu stupio s početkom ove godine, nemalo jeizkoji su u osobnoj prtljazi, po navici, ponijeliNaime, u susjednu Hrvatsku, prema novom pravilniku, mogli su bez plaćanja davanja unijeti samo dvije kutije, odnosno. No, ovo nije jedina novina ovog pravilnika. On je, naime, najviše pogodio građane navikle napiše Večernji.ba Novim pravilnikom definirana je, koja sada iznosizračne linije od granice, što ujedno znači da vrijede i”, ističe se u pravilniku.Novi pravilnik -za one koji redovito odlaze u shopping preko granice.- Kako se navodi u pravilniku, oslobođenje od PDV-a i trošarine odnosi se načija ukupna vrijednostsvotu odpo putniku. Za putnike u zračnom i pomorskom prometu ova vrijednost iznosiMeđutim, osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih država, radnici u pograničnoj zoni Republike Hrvatske i susjednih trećih država te posada prijevoznih sredstava upotrijebljenih za dolazak iz trećih država novim pravilnikom u osobnoj prtljazi mogu, uz oslobođenje od PDV-a i trošarine, dnevno unijeti robu čija je vrijednost do. Ove osobe mogu prenijeti samo do- piše Večernji.ba