Prvi vikend rada kafića (), osječki kafićiod svake naručene kave kunu doniraju kampanji, ostalo je bez svoje kuće glazbe i ljubavi, pomoći im možete i vi jednostavnom kupnjom coffee to, te za svaku kavu Korzo 23 i Campus kunu uplaćuju na Go Get Funding račun „ Pomoć učiteljima da izgrade novu Glazbenu školu “.Akcija traje od 20. do 21. veljače, točnije u subotu i nedjelju u Korzu 23, za vrijeme radnog vremena kafića. Dok Campus caffe započinje s akcijom 19. veljače, i ona traje do 20. veljače 2021., dakle u petak i subotu.Zato ovaj vikend prošetajte gradom, počastite se kavom iz kafića i pomozite učiteljimau Sisku obnoviti i ponovno opremiti glazbenu školu s potrebnim inventarom i instrumentima.