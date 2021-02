Covidu-19

Najteže vrijeme za istinu onda je kada sve može biti istina

Iako smo svi već navikli neprestano slušati ote svim drugimove pandemije koja vlada već, u tom morutu i tamo se pojavi poneka i. Ovaj puta nam lijepa vijest dolazi iz domene kulture, točnije,. Naime, objavljen je drugi po redu roman osječkog autoraznakovitog imena “” u izdanju izdavačke kuće. Važno je napomenuti da je autor za ovaj rukopis imao ponudu od još jedne zagrebačke izdavačke kuće za objavu svog novog djela, no na kraju je ipak Nova knjiga Rast ponudilasuradnje.Prvi roman ovog autora, naziva “”, objavljen 2014. godine, bio jeod strane čitatelja kao iznimno autentičan, realan i napet krimi roman koji “” čitatelja do samog kraja.Za razliku od prvog romana, novo djelo jes naglaskom nau kojem je radnja smještena 500 godina u budućnosti.Roman „“ kritika je društva u kojemu danas živimo te ujedno i kritika društva koje ćemo postati u budućnost.Priča je to odvaju svjetova, onog ljudskog i emocionalnog te onog ekstremno racionalnog i suštinski hladnog. Glavni lik dr., sociolog svjetskog ugleda i dobitnikbori se za bolji svijet u 21. stoljeću. Svijet koji bi trebao biti. No zbog strasti kojom brani svoje ideale biva. Oživljen 500 godina kasnije, u budućnosti koja se čini poput svijeta kakvom je težio, Marcus nije nimaloonime što susreće…Roman je već dostupan u mnogim, te se može po želji naručiti izravno od, ili kupiti