U Osijeku stanovi „skočili“ gotovo 10 posto.

Tekst: Martina Kuterovac

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Iako se nakon prošlogodišnjih, u kombinaciji s društvenim promjenama koje je donijela, najavljivala promjena trenda uu Hrvatskoj metropoli, podaci analize traženih cijena unazad dvije godine, pokazuju sasvim suprotno.bilježi gotovo jednak rast traženih cijena za stanove početkom 2021. godine u odnosu na period od prije godinu dana, baš kao što je to bilježio i početkom 2020. godine.Cijene u užem centru Zagreba, a Maksimir, Trnje i Trešnjevka Sjever su međukvartovima.Naime, od početka 2019. godine do danas, tražene su cijene za stanove u Zagrebu porasle za čak, a isti je trend s nešto manjim rastom (8,36 posto) zabilježen i kod traženih cijena kuća. Za stanove se sada prosječno tražipo kvadratu, a za kućepo kvadratu.U potresu pogođeni uži centar grada ipak bilježi negativan trend. Tražene cijene stanova usvoj su vrhunac doživjele upravo u ožujku 2020. godine, kada je za kvadrat prosječno traženo, dok početkom ove godine ta cifra iznosi, odnosno pale su za 100 eura po kvadratu.Osim u samom centru, prosječne tražene cijene stanova trenutno prelazepo kvadratu u Trešnjevci Sjever (2201,97 eura) i Trnju (2281,25 eura). Tražene cijene stanova više odpo kvadratu početkom godine zabilježile su i četvrti Maksimir () i Trešnjevka Jug ().Najniže prosječne tražene cijene stanova trenutno se nalaze u Brezovici (1212,63 eura) i Sesvetama (1456,58 eura).stanovi „“ gotovo 10 posto.Najveći grad na istoku Hrvatske posljednje dvije godine držisvojih kvadrata, sa zabilježenim trendom rasta. U Osijeku je tražena cijena kvadrata početkom 2019. godine iznosila, dok je sada za kvadrat potrebno prosječno izdvojiti, odnosno gotovo 10 posto više.Za kvadrat kuće prosječno se traži, što je teku odnosu na period od prije dvije godine.Uz oscilacije tijekom 2020. godine, cijene u Splitu sunego 2019. godine.I najveći hrvatski grad na obali Split unazad dvije godine bilježi više cijene nekretnina, a tražene cijene kuća i dalje premašuju cijene stanova. Od početka 2019. godine do danas, kvadrat kuće u Splitu poskupio je za 4,93 posto i sada prosječno iznosi. Tražene cijene stanova rasle su unazad dvije godine za 6,85 posto i sada iznose prosječnopo kvadratu.Ipak, u navedenom je periodu bilo različitih oscilacija cijena, najviše cijene kuća u Splitu zabilježene su u rujnu 2019. godine kada se za kvadrat tražilo prosječnih, dok su stanovi biliu veljači prošle godine, kad je prosječno traženoza kvadrat.Dubrovnik osjeća posljedice– kuće jeftinije za gotovo 12 posto.Dubrovnik je, za razliku od Zagreba i Splita, unazad dvije godine zabilježio. Tražene cijene stanova su danas u odnosu na početak 2019. godine niže su za 5,22 posto i prosječno iznosepo kvadratu.I kuće su u Dubrovniku u navedenom periodu zabilježile pad cijena i to gotovo 12 posto. Dok je početkom 2019. prosječna tražena cijena kvadrata bila vrtoglavih, danas ona iznosiU posljednje dvije godine u Rijeci su najvišecijene stanova.Da promjene koje se zbivaju posljednju godinu ne utječu ni na koji način na trend rasta cijena stanova u Rijeci pokazuju najnoviji podaci s početka ove godine, prema kojima je prosječna cijena kvadrata stana odčak 16 posto viša u odnosu na siječanj 2019. godine.Istovremeno, cijene kuća u Rijeci nezamjetno su rasle u navedenom periodu pa je sada prosječna cijena kvadrata kuće teki iznosiU Zadru jednakza stanove i za kućeZa razliku od Splita, Zadar tijekom prošle godineoscilacije u traženim cijenama pa je unazad dvije godine trend rasta u ovom gradu stabilan. Također, u ovom su gradu na obali kvadrati stanova Tražene cijene stanova od početka 2019. godine porasle su za 5,86 posto i sada se za kvadrat prosječno traži. Jednako su rasle i cijene kuća, odnosno 5,66 posto, a trenutačna prosječna tražena cijena kvadrata kuće je