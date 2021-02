1. ožujka

dodatnog popuštanja mjera

otvaranje terasa kafića

terase kafića i restorana

neće

neće biti

velikim rizikom

sporta u zatvorenom

strogih epidemioloških pravila

teretane, bazeni

sajmovima

ograničiti

manje korekcije

Tekst i foto: Osijek031.com

Odu cijeloj bi Hrvatskoj trebalo doći do, što će uključiti i ponovno, piše portal Index.hr Prema njihovim izvorima iz nacionalnog stožera, sigurno je da će se od 1. ožujka otvoriti, alise otvarati zatvoreni dijelovi kafića i restorana, što je realno očekivati najranije u travnju.Nakon što se otvore terase, gostimadopušten ulazak u unutrašnjost kafića i restorana, osim zbog korištenja toaleta. U Stožeru zatvorene prostore i dalje smatraju iznimnokada je u pitanju širenje koronavirusa. (Osim kada su u pitanju crkve, tada opasnosti naravno nema.)Također, u planu je otvaranjeza sve grupe građana, a ne samo za djecu, naravno uz poštivanjekoje će se propisati. Podsjetimo, prema mjerama koje su trenutno na snazi otvorene sute beskontaktni pojedinačni sport u balonima.Popuštanja bi trebalo biti i kada je riječ o, no nije još jasno pod kojim uvjetima. Stožer je sklon otvaranju sajmova na kojima se prodaju ili izlažu proizvodi, no možda će sekonzumacija jela i pića kako bi se spriječila pretjerana okupljanja i druženja.Dopušteni broj ljudi na raznim okupljanjima ne bi se trebao značajnije mijenjati, moguće su tek. Moguće je da ograničenje okupljanja osoba iz više od dva kućanstva od zabrane postane preporuka, no to se i ranije nije striktno provodilo.Iz Stožera i vlade već je najavljeno kako se sljedeći krug popuštanja može očekivati početkom ožujka. Naravno, preduvjet za novu rundu otvaranja je da brojke ostanu na razini na kojoj su sada.