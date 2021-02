Osijek

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Posljednjeg dana prijelaznog rokaje doveo još jedno! Ovaj puta, riječ je o mađarskom reprezentativcukoji jeugovornu obvezu s Hajdukom (trajala je do 30. lipnja ove godine) i potpisao za. Ugovor je sklopljen do kraja ove sezone, baš kao i prethodno s, a potom će obje strane zajednički odlučiti hoće li i pod kojim uvjetima nastaviti suradnju. Gyurcsó je visok, kao dešnjak najčešće igrao na poziciji lijevog krila iako je upotrebljiv i na drugoj strani terena, u nekim situacijama kao i centralni napadač. Rođen je 6. ožujka 1991. u, a skupio je i dosta iskustva u karijeri koju je započeo u mlađim kategorijama u svom rodnom gradu.Iz Tatabanye je Adam otišao uda bi potom uslijedila posudba u. Povratak u Videoton nametnuo se kao logična opcija, što je potvrđeno i brojem nastupa. U 140 utakmica postigao jeuz čak 41 asistenciju! U zimu 2016. prelazi u poljskiiz Szczecina u čijem je dresu odigrao, ostvarivši učinak odza realizaciju tadašnjih suigrača. Dvije godine kasnije Gyurcsó je prihvatio ponudu splitskog. Za Bijele je nastupio, zabio jei upisao, a jednu je sezonu kao posuđeni igrač bio us kojom je izborio Europu u mađarskom prvenstvu. Tamo je imao itekako upečatljivu statistiku: u 35 utakmica ukupno je 15 puta bio strijelac čemu je dodao izavršnih proigravanja koja su prethodila golovima.Tijekom ove natjecateljske godine za Hajduk je nastupio u, postigavši, a isto ih je toliko „namjestio“. Trenutna mu je vrijednost na Transfermarktu. Što se tiče reprezentacije, za najbolju vrstu Mađarske skupio je, a strijelac je bio u tri navrata. Debitirao je u lipnju 2012. protiv, da bi posljednji nastup zabilježio 18. studenoga prošle godine u domaćoj pobjedi nad Turskom od 2:0 uz ubilježenu asistenciju. Našeg novog igrača u Gradskom vrtu će dočekati i njegov sunarodnjakkojeg će, ne dvojimo, posebnoovaj transfer.