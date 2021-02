od 12. do 14. veljače

Policijske uprave osječko-baranjske

11 vozača

250 prekršaja

67-godišnji

1,58 grama po kilogramu

39-godišnji

1,41 grama

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U vremenuna područjuevidentirano jekoji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola: 9 vozača osobnog automobila i 2 vozača bicikla.Osim alkohola, evidentirano jeod kojih 136 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 13 prekršaja nekorištenje sigurnosnog pojasa, 13 prekršaja nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 1 prekršaj upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja pod zabranom, 1 odbijanje ispitivanja na prisutnost droga u organizmu, 8 prekršaja upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 77 ostalih prekršaja.Najveća prisutnost alkohola evidentirana je 12. veljače, oko 20 sati, u Osijeku, kada je u prometu zaustavljen osobni automobil s kojim je upravljaohrvatski državljanin iz Osijeka. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi od. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20 000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 negativnih prekršajnih bodova.Jučer, 14. veljače, u 17,25 sati u Osijeku, u nadzoru prometa zaustavljen je osobni automobil s kojim je upravljaohrvatski državljanin iz Brijesta. Vozaču je evidentirana prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu te je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 15 000 kuna, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 negativna prekršajna boda. - izvijestili su iz policije.