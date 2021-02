vrlo zanimljivom i sadržajnom derbiju

Moramo iskreno priznati da je Dinamo bio bolji u prvom dijelu. Igrali smo protiv momčadi koja ima iza sebe toliko naslova prvaka i posebno je jaka na svom terenu. Naravno da oni imaju dovoljno kvalitete da ti naprave probleme, ali smo u drugom poluvremenu mi bili opasniji. Kreirali smo i dosta šansi, ali je njihov vratar bio odličan i treba mu čestitati kao i domaćinu na pobjedi. Već sljedeća utakmica je nova šansa za bodove

Treba i dalje ostavljati srce na terenu

uzbuđenja

puno više golova

Može se reći da je to bila izjednačena utakmica . Njihovih je bilo prvih 45 minuta, mi smo bili dominantniji u drugom poluvremenu i unatoč tomu što je suparnik potrošio velike novce ulažući u momčad, mi smo se pokazali ravnopravnim takmacem. Treba i dalje ostavljati srce na terenu, boriti se za ovaj dres i vjerovati da na kraju možemo biti bolji nego oni.



Pisali smo i u uvodu derbija da on zasigurno neće biti odlučujući u borbi za naslov prvaka s obzirom na jako puno ogleda koji će i jednima i drugima uslijediti do kraja sezone.



Dolaze nam još i u Gradski vrt, a imamo još puno izazova i mi i oni. Kada sam preuzimao Osijek imali smo zaostatak od osam bodova za Dinamom, sada smo uz isti broj odigranih utakmica na minus tri. Vjerujem da ćemo na našem terenu biti bolji od njih, ali i u ovim drugim utakmicama ostvariti bolji učinak.

Došli do daha u drugom dijelu

Bjelica

priželjkivani rezultat

Igrom generalno možemo biti zadovoljni . Doduše, bili smo u prvom dijelu malo inferiorni, ali smo igrali protiv momčadi koja na svom travnjaku dominira i koja je bila vrlo, vrlo agresivna. U nastavku smo došli do daha, odigrali bolje i imali bolje prilike. U tim situacija kada se iskazao mogli smo ih ozbiljno ugroziti, nažalost nismo uspjeli, ali idemo dalje.

Osijek je poražen od Dinama u Maksimiru s. Odlučio je pogodaku 15. minuti kada je iskoristioSilve u našem kaznenom prostoru i svladao Ivušića.su se uspjeli konsolidirati nakon prvih 25 minuta, a u drugom dijelu susreta su bilite u nekoliko navrata jako blizu izjednačenja. Međutim,je bio iznimnona vratima Modrih, iskazavši se s više, izjavio je naš trener Nenad Bjelica.U svakom slučaju maksimirski je dvoboj opravdao očekivanja. Zaista je bilo puno, pa je moglo biti iu dvoboju dvije trenutno najbolje hrvatske momčadi.U zaključku je ikonstatirao da je malo nedostajalo da Osječani ostvarei sigurno bi i taj ishod bio potpuno zaslužen s obzirom na sve što smo vidjeli u Maksimiru.