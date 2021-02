ugasiti

Uskoro bi se mogaojoš jedanu Slavoniji, a to je, piše portal Agroklub Nagađanja da se šećerana zatvara potaknula je priča, koji je u njoj skupio 23 godine radnog staža, kaou vrijeme kampanje, a u ostatku godine na poslovimaIvanetić kaže kako suzavršili lanjsku kampanju, krenuli na preraspodjelu dana u zimskom periodu, da bi ovog tjedna pojedini radnici bili pozvani u upravu potpisati zahtjeve zate im je rečeno da će od ponedjeljka 15. veljače završiti na", ogorčeno priča Ivanetić.Navodno postojeza radnike, jedna je za otpremninu u iznosu odpo godini radnog staža plus, a druga za one kojima će se ponuditiza nastavak posla na demontaži ili pak rad u Županji gdje će navodno trebati tehnologa. "", upozorava Ivanetić.Ivanetić dodaje i kako će se ovih dana raditi idijela pogona koji će potom biti odvezen u Županju. "", zaključuje Ivanetić. Dodaje da bi poslovi u pakeraju mogli potrajati i do jeseni jer je zaliha šećera puno., potpredsjednik, komentirao je da bi ovo bio logičan slijed događaja, obzirom na nedavno zatvaranjeu Virovitici. Kaže da su mogući razlozivezano za plasman šećera i sve manji broj hektara pod šećernom repom u Hrvatskoj.Priča se o potencijalnom sastanku iza nedjelje kada bi se trebalo saznati više informacija o budućnosti šećerane i njezinih radnika. Prema zadnje dostupnim podacima iz 2019. godine, osječka tvornica šećera imala jes godišnjim prihodom od