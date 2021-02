17 godina uspješnog poslovanja

Tepih centra

veću lokaciju

Mallu Osijek

širok asortiman

nije bio dostupan

Slavonije

pravo osvježenje

Tepih centar u Osijeku prvu poslovnicu otvorio je sada već daleke 2004. godine te je uvijek bio na raspolaganju vjernim kupcima nudeći vrhunski asortiman tepiha, tapisona, zavjesa, umjetnih trava, laminata, LVT podova, deckinga s još mnogo vrsta podnih obloga. Naša poznata ponuda sada je obogaćena te sada nudimo i vrhunske brandove iz asortimana Möbel Land

Alan Grahovac

krevete, sjedeće garniture, blagovaonski namještaj

pravo malo kraljevstvo

Vrhunska europska kvaliteta, iznimni brendovi i modeli koji do sada nisu bili dostupni na našem području smješteni su na više od 2.500 četvornih metara. U pomno uređenoj poslovnici prepunoj inspiracija za uređenje interijera, nalaze se brendovi vrhunske kvalitete te su dostupni svi potrebni detalji za kreiranje prvoklasnog interijera

dizajna i kvalitete

Möbel Landom

europske brendove

danski Umage

Talijanski brend LoiudiceD

Richmond Interiors

brenda Samoa

Austrijski Hefel

Almero, Požgaj, Optimo i Astroflex

modeli tvrtke ADA

sjedećih garnitura Himolla

sjedeće garniture Cotta

brand Leonardo

najveći igrač i trgovac

od 10% do čak 50%

Vrhunska kvaliteta

Best Buy Award

popuste

[Sponzorirani članak]

Nakonposlovnicapreseljena je na novu, jošte sada unudi i nevjerojatnoekskluzivne opreme za dom. Veliki broj brendova koje sada nudi Tepih centar donedavno uopćena područjupa predstavljaza sve one koji dom ili poslovni prostor žele opremiti visoko kvalitetnim namještajem i opremom izrađenom po mjeri te rasvjetom i dekoracijama ekskluzivnog dizajna.', objasnio je, voditelj poslovice Tepih centar Osijek.Uz vrhunske tepihe, tapisone i zavjese u Mallu Osijek sada možete pronaći ite još mnogo drugih proizvoda za uređenje interijera. Razmišljate li o opremanju prostora svakako svratite u Mall Osijek i posjetite novu poslovnicu Tepih centra –ekskluzivnog namještaja i neodoljivih detalja za dom.', naglasio je Alan Grahovac.Stoga, ako ste ljubiteljkoji odolijevaju svim trendovima, Tepih centar u suradnji szaslužuje biti visoko na listi mjesta za opremanje prostora. Naime, novotvorena poslovnica nudikao što je, brend poznat po besprijekorno dizajniranim rasvjetnim tijelima ali i brojne renomirane brandove iz segmenta proizvodnje namještaja., specijaliziran je za visoko kvalitetne i ručno rađene sofe dok su atraktivnost, posebnost i inovativnost glavni aduti kultnog brenda namještaja nizozemske tvrtke. Ako ste u potrazi za namještajem s karakterom tu je i talijanski- ručno rađene sofe ovog branda prvi put na tržištu su se pojavile 1989. godine i od tada postaju sinonim za vrhunsku kvalitetu i senzacionalan dizajn.jedan je od svjetski najuspješnijih i najinovativnijih proizvođača tekstila, odnosno opreme za kvalitetan i zdrav san, a dostupan je s ponudom vrhunskih jastuka i popluna. Tu su i ostali proizvođači kreveta, madraca i podnica kao što suOsim toga, u novootvorenoj prvoj poslovnici brenda Möbel Land u Slavoniji ekskluzivno su dostupni i, najvećeg austrijskog proizvođača namještaja, kao i poznati njemački brands tradicijom dužom od 70 godina. U ponudi su i kvalitetnete veliki izbor posuđa i pribora za jelo. Posebno se izdvajačije čaše su u svijetu prepoznate i cijenjene zbog vrhunskog dizajna.Tepih centar, tvrtka koja već više od četvrt stoljeća uspješno posluje kaou segmentu svih vrsta podnih obloga u Hrvatskoj i regiji, u ovoj godini slavi svoj dvadeset i sedmi rođendan. Povodom otvorenja novog salona u Mallu Osijek kupci će biti darivani popustomkoji vrijedi bez obzira na način plaćanja.proizvoda, izvrsnost usluga, znanje te uvažavanja želja i potreba potrošača, kao i njegovanje odnosa s kupcima i poslovnim partnerima – razlozi su zbog kojih je upravo Tepih Centar često prvi odabir mnogih generacija, a dokaz tome su brojne osvojene nagrade i priznanja. U nedavno provedenom istraživanju Best Buy Award 'Home & Decoration 2020/2021', kada je riječ o lancu trgovina tepisima, tapisonima i drugim podnim oblogama većina ispitanika dala je svoj glas upravo domaćem ponuđaču Tepih centar. Zahvaljujući priznanju tvrtka sada nosi prestižnu oznaku '' koja predstavlja potvrdu najboljeg omjera cijene i kvalitete na hrvatskom tržištu.Stoga, iskoristitepovodom otvorenja novog Tepih centra u Osijeku s popustom koji seže do 50% ili za više informacija posjetite web shop Tepih centra ili web shop brenda Mobel Landa Oplemenite svoj dom ili poslovni prostor istovremeno funkcionalnim i dekorativnim dodacima izrađenim od kvalitetnih materijala.