John McGahern

Među ženama

Dinka Mihovilovića

Doručak

Fleishman je u nevolji Taffy Brodesser- Akner

Putujuće kazalište Zorana Ferića

U svakom trenutku još smo živi Toma Malmquista

[klik za uvećanje]

Bivše stvari Brune Vieira Amarala

Kate Elizabeth Russell

Vanessa moja crna

Chris Pavone

Strancima

Sretan rođendan ti Andersa Roslunda

Što smo izgubili u vatri Mariana Enríquez

[klik za uvećanje]

Kate Quinn

Lovkinju

Kao treptaj u noći Ione Grey

Grand Hotel Europa

Ilje Leonarda Pfeijffera

Oluja ratova Victorie Aveyard

Prijelazi Alexa Landragin

Tekst: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

U mjesecu ljubavi smo, ljubav slavimo i mi, no ovoga puta onu prema knjizi i čitanju. Ako ste željeli pakao za srodnom dušom, knjiga je tu za vas, spremna umiriti vaše misli i osjećaje. Ako ćemo o Valentinovu, knjiga je odličan dar, za GISKO još bolji, a ovo su najnoviji prijedlozi za čitanje. Uživajte!

Današnje predstavljanje započinjemo s nekoliko sjajnih obiteljskih romana. Prvi među njima donosi nam John McGahern, nezaobilazno je ime irske književnosti dvadesetog stoljeća, a Među ženama najvažniji je roman iz njegova opusa. Smješteno u ruralnu Irsku, ovo moderno remek-djelo daje snažan uvid u patrijarhalno irsko društvo, pogođeno mnogim promjenama… Drugi roman Dinka Mihovilovića Doručak slojevita je i potresna obiteljska drama koja progovara i o neizrecivom. Autor zadivljujućom lakoćom ulazi u rakurs ženske junakinje, ekonomičnim jezikom postižući maksimum emocija zbog kojih se ovaj roman još dugo nakon čitanja ne zaboravlja. Fleishman je u nevolji Taffy Brodesser-Akner govori nam o nedavno razvedenom doktoru Tobyju Fleishmanu koji se odjednom, u svojoj četrdeset prvoj godini, nađe okružen ženama koje ga žele i kojima ne smeta njegova visina, te će ga spremno odvesti u krevet nakon samo nekoliko klikova na mobilnoj aplikaciji… Putujuće kazalište Zorana Ferića obimna je i kompleksna obiteljska saga u kojoj je kroz prošlost autorove obitelji ispričana i povijest dvadesetog stoljeća u Hrvatskoj i Europi. A tu obitelj nisu obilježili samo ratovi, nacionalna i ideološka mržnja nego i nekoliko potresnih ljubavnih priča od kojih svaka, neovisno o vremenu u kojemu se odvija, nosi vlastitu tragičnost i ljepotu. Ovaj blok završavamo autobiografskim romanom U svakom trenutku još smo živi Toma Malmquista. Istodobno je to tragična i pokajnička, meditativna i realistična, bolno precizna i mjestimice samoironična autobiografska proza, lišena svake patetike. Posveta je to vlastitoj patnji i boli, i snažna elegija ljubavi, pa su roman i švedski i strani mediji s razlogom proglasili pravim remek-djelom.

Bivše stvari Brune Vieira Amarala psihološki je roman, snažan splet abecednim redom posloženih crtica o svemu onome što čini jednu zajednicu. U svojoj izvrsnoj prozi prikazuje nevidljivu i važnu stranu Portugala – ljude koji uspinjući se i, češće, padajući, žive na marginama… Godina je 2000. Bistra i ambiciozna petnaestogodišnjakinja, Vanessa Wye, jedva čeka odrasti. Zapliće se u aferu s Jacobom Straneom, privlačnim i prepredenim 42-godišnjim profesorom engleskoga. 2017. godina. Istražujući psihološku dinamiku ovog odnosa, autorica Kate Elizabeth Russell u romanu Vanessa moja crna donosi nam fascinantnu knjigu. Strancima Chris Pavone prati obitelj koja se seli u Luxembourg. Početni mir narušava sve čudnije ponašanje Kateina muža, a ona posumnja da jedan američki par nije ono za što se izdaje. Kate vrlo brzo shvaća da je uhvaćena u mrežu obmana… Preživjela petogodišnja djevojčica smještena je u program za zaštitu svjedoka. Sedamnaest godina poslije, osim inspektora Grensa, svi su zaboravili na slučaj. No kada mu dojave da je neko provalio u stan u kojem se svojedobno dogodio pokolj, odmah će posumnjati da se netko vratio ukloniti sve tragove i smaknuti jedinog preživjelog svjedoka. Kriminalistički roman Sretan rođendan ti Andersa Roslunda neće vas ostaviti ravnodušnima. U knjizi Što smo izgubili u vatri Mariana Enríquez visoko postavlja ljestvicu dobre kratkopričaške literature, maestralno spojivši jezive elemente s tekovinama života u suvremenoj Argentini, u kojoj na ulicama ne nedostaje nereda, nasilja i okultnih praksi. Enríquezine junakinje otvaraju mnoga pitanja, a pokazuju da u pravo zlo nije uvijek lako uperiti prstom.

Na redu su dva povijesna romana. Nakon svjetskog uspjeha koji je postigla romanom Aliceina mreža, Kate Quinn predstavlja Lovkinju, intrigantni povijesni roman o hrabrim ženama koje razbijaju društvene norme i predrasude svoga vremena… Dok je Kao treptaj u noći Ione Grey nezaboravan roman o izgubljenoj i ponovno pronađenoj ljubavi, i tajnama koje skrivamo jedni od drugih. Obuhvaćajući razdoblje od dva desetljeća te burne promjene u britanskoj povijesti u predvečerje Drugog svjetskog rata… O ljubavi govori i Grand Hotel Europa Ilje Leonarda Pfeijffera, majstorski je napisan roman glasovitog nizozemskog pisca o Starome kontinentu, na kojemu se nakupilo toliko prošlosti da više nema mjesta za budućnost. Riječ je o dramatičnom i liričnom djelu o europskom identitetu, nostalgiji i završetku jedne ere… Tu su i dva romana za sve ljubitelje fantastike. Prvi, Oluja ratova Victorie Aveyard prati Mare Barrow koja nikad nije bila odlučnija u želji da osigura slobodu Crvenima i novostvorenima poput nje, Mare odlučuje srušiti kraljevstvo Nortu jednom zasvagda, počevši s krunom na Mavenovoj glavi… U drugom, Prijelazi Alexa Landragin, autora francusko-armensko-australskoga porijekla, povijest, romansa, misterij i magijski realizam miješaju se u naoko nesvakidašnju pripovijest kakve ipak poznajemo od davnina.