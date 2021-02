Hrvatska pošta

važnu obavijest

obična pisma

ne stanu

nije plaćena

poštanskom uredu

internetskim trgovinama

Kine

ne plaća

dimenzije dopuštaju

[klik za uvećanje]

neoštećen

neće iznositi

inspekcijski nadzor

žalbi

AliExpress

nisu točni

[klik za uvećanje]

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031/Posta.hr

na svojim je službenim stranicama postavilasvojim korisnicima. Kreće od ovog tjedna i odnosi se na sve pošiljke.Pošiljke koje se šalju kao, au korisnikov kućni sandučić ili za njihdostava na adresi, bit će posebno naznačene na novim obavijestima. Njihova će se isporuka obavljati, kao i dosad, u. Obavijest je jasna i navodi se točan način i mjesto isporuke pošiljke, stoji u priopćenju Hrvatske pošte.Najčešće je riječ o artiklima koji se naručuju u, a većina ih pristiže iz. Posebno će se označavati samo one pošiljke za koje pošiljateljisporuku/dostavu na ruke korisnika. Takve pošiljke mogu se uručiti u kućni kovčežić samo ako njihoveda bez oštećenja mogu proći kroz otvor na kovčežiću.Iako je za većinu malih paketa plaćena usluga obične pismovne pošiljke, dimenzijama i oblikom to su pošiljke često veće od otvora na kovčežićima. Kako bi sadržaj ostao, poštari takve pošiljkena dostavu, nego će korisnicima ostavljati nove obavijesti o prispijeću pošiljke.Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti koja, između ostalog, prati i poštansko tržište, nedavno je obavilazbog učestalihna dugotrajno čekanje pošiljaka naručenih iz kineske internetske trgovine. Nadzorom je utvrđeno da podaci o statusu pošiljke koje ta trgovina šalje korisnicima. U pravilu, ako korisnik pošiljku ne može naći putem Poštinog sustava za praćenje , to znači da je riječ o običnoj pošiljci, navode iz Hrvatskih pošta.