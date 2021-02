Tomislav Dijanić

cijepljenje

3.703 osobe

3.221 osoba

1.000 zdravstvenih djelatnika i korisnika domova za starije i nemoćne naknadno

Pfizera

AstraZeneca

Moderna

1.752 doza

prve faze

druge faze

osobe starije od 65 godina i kronično oboljele osobe

20.000 osoba

Tomislav Dijanić

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Na danas održanoj konferenciji za medije , voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo OBŽ dr. sc.predstavio je i podatke vezane zana području naše županije.- Na području Osječko-baranjske županije do sada sucijepljene s prvom dozom cjepiva, a od njih jeprimila i drugu dozu, no više odse javilo za cijepljenje te će i oni biti cijepljeni.Do sada je na naše područje stizalo cjepivo, a danas je stiglo 1.100 doza cjepivai 600 doza cjepivaDanas će doći i nova tjedna pošiljka cjepiva Pfizera od, pa tijekom ovog tjedna očekujemo završetakcijepljenja i početakkoja obuhvaćaZa drugu fazu cijepljenja do sada se obiteljskim liječnicima prijavilo više od- rekao je voditelj Službe za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo OBŽ dr. sc.