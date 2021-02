tmurno, hladno i uz kišu

oblačno vrijeme uz kišu

12°C

tmurni oblaci

5°C

13°C

kišobran

do -1°C

do -4°C

hladnije vrijeme

-6°C

-7°C

Tekst i foto: Osijek031.com

Novi tjedan u veljači započeo je. Slično će biti i u ostatku tjedna.Danas će prevladavati pretežno. Uz slab do umjeren sjeverozapadni vjetar dnevna temperature do. Slično vrijeme očekuje nas i sutra.Srijedu će obilježiti, ali bez padalina. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Za četvrtak će vam ponovno trebati. Jutarnja temperatura, a dnevnaSmirivanje vremena se očekuje od petka, no stiže i sve. U petak jutarnja temperatura do. Iako sunčano, uz umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura do