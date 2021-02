korone i mjera

U vrijemekoje se provode s ciljemizviđačima doistaprovoditi svoje redovite programske aktivnosti.Suvremena tehnologija tu slabo pomaže, jer što može zamijeniti okupljanja izviđačkih patrola i družina? Za one koji imajuda pomognu drugima i žele biti korisni zajednici, nema prepreka.Nakon uspješne suradnje su provedbi prikupljanjaza stradale na potresom pogođenom području, „hrastovci“ su među svojim članovima odlučili provesti iU nepunih tjedan dana prikupljeno je školskog pribora u vrijednosti oko, a donaciju su izravno uodnijeli članovi „Slavonskog hrasta“ koji djeluju na tom terenu u sastavu. No, to nije sve.Od ovog tjedna kreće akcijadjeci iz potresom pogođenih područja koju pod nazivom „“ provodipoziva građane da se uključe u ovu korisnu i plemenitu aktivnost, a svoje donacije mogu predati u prostorijama udruge svakog utorka i četvrtka od 17 do 20 sati na adresi: Kaštelanska ulica 42 B (ulaz iz Umaške ulice). Više o akciji „Happycentar“ građani mogu saznati na