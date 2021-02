Jagode Truhelke

Inspirirani Jagodom Truhelkom

Nadom Radotić

Jagodinom odrastanju

Labudove ulice

U Labudovoj ulici ima jedna mala, žuta kućica, zgodna kao škatuljica. Na njoj su dva prozorca, sjajna i bistra kao dva dječja oka. Ima i jedna vrata, no koliko su prozori veseli i blistavi, toliko su vrata mrka i ozbiljna.

Dobrilom Maričić

partizanka, Židovka

Martinom Hergović

o TikTok video

Lianom Mur i

Zlatni danci

Branka Vukovski

Jagode, Ćire, Dragoša, Anice.

Anamarija Buzgo

Irena Bando

Marinom Vakula

Jagodin književni i društveno-koristan rad

Truhelkini likovi u današnjem svijetu - izložba lutaka

Klaudija Hogl, Vjekoslava Hrastović i Vlatka Bosutić-Cvijić

Josipa Cvenića Gospa

My school – video uradak

Iris Zorić

Tekst: Voditeljica KUD-a Katarina Ćorković Matančić

Povodom obilježavanja godišnjice rođenja- 5. veljače, (Osijek, 5. 2. 1864.) spisateljice po kojoj je škola dobila ime, učenici i nastavnici su osmislili niz aktivnosti. Projekt „“.U projektu je sudjelovalo 5 odjeljenja razredne nastave - osam učiteljica i oko stotinu učenika trećih i četvrtih razreda.Učenici 3.a s učiteljicomproučavali su djetinjstvo Jagode Truhelke, poznate hrvatske književnice. Slušajući priče oučenici su izradili kolaž(danas Crkvene) u kojoj je Jagoda živjela te naglasili pojedine detalje koji su bili karakteristični za njeno djetinjstvo. Opise tih slika učenici su uobličili pomoću QR koda te na taj način osuvremenili prikaz kolaža.Intervju sa stanovnicima Donjeg grada o tome tko je bila Jagoda Truhelka proveli su učenici 3.b s učiteljicom. Nakon provedene ankete bili su zadovoljni jer je dosta ispitanih ljudi znalo zbog čega škola nosi njeno ime, a bilo je i onih koji su mislili da je Jagoda bila, ravnateljica škole ili čak da je ona izmislila školu.Učenici 3. c s učiteljicomistraživali su o Jagodi na internetu te su doznali da je bila učiteljica, pedagoginja i književnica za djecu i mladež. Na temelju proučavanja najpoznatije spisateljičine knjige Zlatni danci, učenici su metodom zamišljanja oslikavali naslovnu stranicu knjige te u glini oblikovali njezinu bistu. Također su o tome snimili i radijsku emisiju, a jedan je učenik izradizapis o provedenim kreativnim radionicama.Učenici 4.a s učiteljicomstraživali su Jagodino djetinjstvo, likove, povijest, izgled i imena ulica Donjega grada te način života onoga vremena koje opisuje u svojoj zbirci pripovijedaka. Tako su intervjuirali likove iz priča, izradili obiteljsko stablo obitelji Truhelka, izveli i snimili dramatizaciju priče Nakraj svijeta. U svojim istraživanjima usporedili ondašnje i današnje nazive ulica te otkrili podrijetlo imena donjogradskih ulica. Kako bi osuvremenili pristup i motivirali za temu i druge učenike pojedini su učenici izradili interaktivne društvene igrice (slagalice, „vješala“, kviz) te na taj način cjelokupnom projektu dali kreativan i zabavni karakter.Učenici 4.c i njihova učiteljicaproučavali su život i djelo Jagode Truhelke pretraživajući literaturu i internet te izradili edukativan pano. Osim toga, čitali su i dramatizirali priče te slikali portrete obitelji Truhelka-Po završetku svih aktivnosti učiteljica informatikei školska knjižničarkanapravile su interaktivnu brošuru te je postavile na mrežnu stranicu škole te zajedno s učiteljicom informatikepomagale učenicima u korištenju brojnih web alata i računalnih programa u realizaciji prezentacija i aplikacija.Školska je knjižničarka također postavila tematsku izložbu o Jagodi Truhelki u kojoj se opisaote duboka predanost pedagoškoj profesiji.Cjelokupni projekt se provodio oko mjesec dana, a vodila ga je i koordinirala školska knjižničarka Irena Bando.Ova izložba lutaka je rezultat projekta vezanog uz čitanje i oživljavanje Truhelkinih djela u kojemu su sudjelovali učenici petoga i šestog razreda u veljači 2020. godine. Projekt su osmislile i realizirale učiteljice hrvatskoga jezikau suradnji s majkom učenica naše škole, gospođom Majom Štimac, specijalizanticom dramaterapije.Grupa učenika čitala je ulomke iz djela Jagode Truhelke Zlatni danci te pričuiz Labudove ulice. Izabrali su lik s kojim su se najviše povezali tijekom čitanja te su prema vanjskom opisu lika iz djela i uočenim karakternim osobinama izradili svoju lutku. Kako izraditi lutku, naučila ih je gospođa Štimac. Druga grupa učenika iščitavala je izabrane Truhelkine tekstove, pronalazila rečenice koje su im se svidjele i prepisivala ih tintom, otprilike onako kako se pisalo u Truhelkino vrijeme.Budući da je pravilo da napravljena lutka mora progovoriti, učenici su se podijelili u skupine i osmislili lutkarsku improvizaciju na temu Truhelkini likovi u današnjem svijetu koju su odigrali pred ostalim učenicima.Nakon krojenja, šivanja, lijepljenja, pisanja, glume i puno smijeha održan je okrugli stol u kojemu su učenici u razgovoru s voditeljicama iznijeli svoje dojmove o radionicama te ovakvom pristupu književnome tekstu.Prošle školske godine nastavnicaje učenicima osmih razreda zadala projekt na engleskom jeziku "Make your own video"- video slobodne tematike.Učenica Ana K. je odabrala temu "My school- Primary School Jagoda Truhelka" u kojem se osvrnula na život i djela Jagode Truhelke te na predivno ozračje naše škole.