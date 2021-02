Tmurno

toplo vrijeme

promjenjivo oblačno i iznadprosječno toplo

14°C

sunčana razdoblja

16°C

naoblaku

proljetnih 17°C

Tekst i foto: Osijek031.com

, ali. Takvo nas vrijeme očekuje za vikend koji je pred nama.Danas će prevladavati. Uz slab do umjeren južni vjetar, dnevna temperatura do. Promjenljivo oblačno uz, češća popodne očekuje nas sutra, a dnevna temperatura raste do. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar.Za nedjelju prognostičari najavljuju promjenjivu, ali i dalje iznadprosječno toplo. Uz slab do umjeren južni vjetar, dnevna temperatura do