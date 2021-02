42. sjednica Vlade

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas je održana, na kojoj se predsjednik Vladesa suradnicima osvrnuo na aktualne teme, uključujući epidemiju koronavirusa.Premijer je istaknuo da svi podaci govore kako brojevi novozaraženihte je Hrvatska trenutno na 5. mjestu u EU po tjednom prosjeku broja novozaraženih stanovnika. Također, Hrvatska bilježi i šesti najvećipotvrđenih slučajeva zaraze. Zahvaljujući tome,i broj preminulih koji je danas znatno manji nego prije mjesec i pol dana.", poručio je Plenković istaknuvši kako brojne zemlje Europske unije. Podsjetio je da je u brojnim europskim zemljama zatvorena većina trgovina,javni prijevoz,su škole, uveden je. „“.", rekao je premijer i naveo ublažavanje mjera koje se odnose na obrazovanje i sport.Pritom je upozorio da je još uvijek potrebans obzirom da se nalazimo u zimskim mjesecima i da je došlo do usporavanja dinamike isporuke cjepiva pa time i plana cijepljenja.", poručio je predsjednik Vlade.Podsjetio je da je Vlada pokazala u proteklih 12 mjeseci kako stoji uz svoje građane, uz radnike u privatnom sektoru i uz one gospodarske aktivnosti kojima je bilo onemogućeno da rade. Isplaćeno jepotpore neto, a Vlada će za razdoblje od studenog do veljače isplatitiza očuvanje radnih mjesta i nadoknadu fiksnih troškova. Plenković je istaknuo kako su krenule isplate nadoknade za siječanj, a mjere za očuvanje radnih mjesta produljene su sa siječnja za veljaču, pod istim uvjetima kao i za prosinac.", naglasio je Plenković i još jednom pozvao na strpljenje, razumijevanje i oprez.Vlada je odredila 15. veljače kao novo prolazno vrijeme kada će se vidjeti može li se još nešto učiniti. "", istaknuo je Plenković.