Međunarodni dan darivanja

14. veljače

čitaju

daruju knjigu ili slikovnicu

Čitaj mi!

daruju

Odjelu za rad s djecom i mladima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

malim crvenim kolicima

knjiga obilježava sei volonterski je projekt kojemu je cilj potaknuti djecu da više i s ljubavljute dakoju više ne koriste. Darujući svoju knjigu ili slikovnicu drugom djetetu, uz objašnjenje zašto to radi i koliko će to drugom djetetu značiti, uči koliko je lijepo i važno pomagati.Darivanje knjiga organizira se u okviru nacionalne kampanje “”, a pozivaju se djeca i odrasli da knjigelokalnim knjižnicama koje će ih proslijediti onima kojima su knjige potrebne.Nanalazi se kutić su koja se mogu odložiti sve one knjige koje tom prigodom želite darovati.