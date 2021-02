Osječanima i Slavoncima

Autotržnica

autopija

Covid-19 virusom

50.000 četvornih metara

zatvorena

lockdownu

smanjenjem broja

popuštanja

neće dogoditi

Igor Medić

ozbiljna

Tekst i foto: Osijek031.com

Mnogimomiljeno mjesto za izlazak nedjeljom prijepodne, popularnaili, kako je ovdje zovu,, zatvorena je od kraja studenog prošle godine uslijed pogoršane epidemiološke situacije sTradicionalni nedjeljni sajam automobila i rabljenih stvari koji se prostire na čakotvorene površine i na kome se prodaje sve, od igle do lokomotive, manifestacija je stara pola stoljeća i brojni su Osječani stvorili nedjeljnu naviku otići do autopije zbog druženja, sitne nabavke nekih „drangulija“ ili samo zbog šetnje među eksponatima, a nemali broj njih upravo je na autopiji „pazario“ polovni automobil, bicikl ili motor.Podsjetimo, Autotržnica je bilaod sredine ožujka kada je cijela Hrvatska završila u, no kada su mjere opuštene početkom svibnja, ponovno se nije mogla otvoriti jer je nacionalni stožer, u svojoj „bezgraničnoj mudrosti“, donio odluku o zabrani rada nedjeljom. Tek krajem svibnja auto pijaca se ponovno otvorila, na veliku radost svojih redovnih i povremenih gostiju, no ta radost je trajala tek do studenog prošle godine.Početkom veljače,oboljelih i dolaskom ljepšeg vremena, došlo je i do očekivanog ograničenogepidemioloških mjera, međutim to se ne odnosi na autotržnicu na koju se još uvijek primjenjuju odredbe o zabrani održavanja sajmova. Stoga se još ne zna kada će ova popularna lokacija ponovno otvoriti svoja vrata za posjetitelje.To se sigurnosve dok nije dopušten rad kafićima i ugostiteljskim objektima kojih ima mnogo na autopiji. To je ovih dana potvrdio i direktor Autotržnice, dodavši kako jedva čeka ponovno otvaranje i zbog želje ovdašnjih stanovnika za povratkom ali i obzirom da auto tržnica godišnje uprihodi 1,5 milijuna kuna.Hoće li se to doista i dogoditi saznat ćemo uskoro. Naime, sve dok je situacija s koronavirusomi mogućnost širenja zaraze još je velika, pitanje je hoće li nacionalni stožer dopustiti održavanje manifestacija koje primaju po nekoliko tisuća posjetitelja koliko svake nedjelje pohodi autopiju.