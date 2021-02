Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Osječko-baranjske županije

tri nova vozila hitne pomoći

Ivan Anušić

U 2020. godini Zavod za Hitnu medicinu je kupio 4 vozila ukupne vrijednosti 2 milijuna kuna i još tri vozila za milijun i pol decentraliziranim sredstvima i u suradnji s Osječko - baranjskom županijom koja je prepoznala naše potrebe da zanavljamo vozni park. Jako je bitno u kojem vremenu i s kolikom sigurnošću za našu ekipu i za pacijente mi dolazimo do pacijenta. Inače u prvom stupnju hitnosti mi stignemo do pacijenta za 9 i pol minuta i zahvaljujući ovako velikom standardu i novim vozilima mi dosta dolazimo sigurno i na vrijeme do pacijenta. Sva vozila su nadstandardno otpremljena imamo kontrolu svih funkcija u vozilu. Novina je da mi snimamo promet u slučaju ako se dogodi nekakva prometna nezgoda da imamo informaciju što se dogodilo. Od opreme imamo automatske vanjske masažere srca koji nisu standardni, imamo grijač - hladnjak infuzije, pokretna nosila zbog sigurnosti i zdravlja naših ekipa mi se trudimo kupovati nosila koja su isto nadstandardna i kod tih nosila jako je važno da ona budu lakša. Primjerice nosila u ovim vozilima lakša su 10 kilograma

Silvana Sabo

U doba pandemije koje će uskoro biti punu godinu dana, Zavod za Hitnu medicinu osječko-baranjske županije pokazao je vrhunsku pripremljenost, požrtvovnost, profesionalnost i znanje kada se govori o onome što im je bila obaveza a to su izvanredne okolnosti i situacije u kojem su funkcionirali i djelovali. Naravno da i mi, kao Županija, zajedno sa našim Zavodom komuniciramo i zajedno pokušavamo napraviti bolje i kvalitetnije uvjete djelatnicima Zavoda za Hitnu medicinu a naravno onda i korisnicima koji koriste usluge Zavoda. Kad govorimo o vozilima i svemu onome što oni, kao profesionalci, rade na terenu i spašavaju ljudske živote što je u ovom trenutku možda je najzahtjevnija zadaća u našem društvu i zajednici oni ga obavljaju vrhunski. Čini mi se da se 15% od ukupno reanimiranih osoba uspijeva vratiti nazad u život što je svakako brojka koja je opet u samom vrhu u Hrvatskoj. Kada govorimo o našem Zavodu za hitnu medicinu u vrhu smo po svim parametrima i podrška od strane nije upitna. I dalje ćemo komunicirati na ovaj način kao i do sada, obnavljati i zanavljati svu opremu kojom oni mogu pokazati sve svoje znanje i požrtvovnost i to ne samo u osječkom Zavodu za hitnu medicinu, nego i u Donjem Miholjcu, Našicama, Valpovu, Belom Manastiru i svim onim centrima koji su na području naše županije

Ivan Anušić

Tekst i foto: Stjepan Filipović/ Radio Osijek

Ispredu Osijeku ključeveza potrebe Zavoda predao je župan", rekla je ravnateljica Zavoda," istaknuo je župan