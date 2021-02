pandemije

metoda učenja i poučavanja

Fakultet organizacije i informatike

vodeći fakultet

bogato i dugogodišnje iskustvo

online asinkrone i sinkrone nastave

500 e-predmeta

Moodle

anketiranje studenata

Laboratorij za analitiku učenja i akademsku analitiku

dobrovoljno

'Studentima osigurali kvalitetnu nastavu u izvanrednoj situaciji'

Dosadašnju prepoznatu kvalitetu FOI-ja želimo i dalje unapređivati te smo studentima u ovim ograničavajućim uvjetima pandemije nastojali osigurati čim kvalitetniju sinkronu i asinkronu online nastavu kroz e-predmete na sustavu za e-učenje. Iskoristili smo naše dugogodišnje znanje i iskustvo te ulaganja FOI-ja u e-učenje kako bismo se uspješno prebacili iz hibridnog u online model izvođenja nastave. Važno je da smo prema ocjenama studenata održali kvalitetnu online nastavu u ovoj izvanrednoj situaciji

Nina Begičević Ređep

nije rješenje

Vjerujem da naši nastavnici i studenti jedva čekaju vratiti se u dvorane Fakulteta, jer online nastava ne može dugoročno biti zamjena za kontaktnu nastavu i efekt koji se postiže u dvorani u direktnoj komunikaciji između nastavnika i studenata. Međutim, iskustvo i znanje koje smo stekli te naučene lekcije, možemo primijeniti u budućem razdoblju s ciljem unapređenja kvalitete nastavnog procesa

3121 anketa

Prosječna ocjena online nastave – 4.63

4.63

4.41

iznimno zadovoljstvo

Zoom, BigBlueButton, Teams

online kolokvije, kvizove, zadaće i online provjere

FOI: Prostora za napredak još uvijek ima

online resursi

zadovoljni

hibridnog oblika nastave i online nastavom

poboljšanje

prostor za napredak

Velika je razlika između tzv. hitne nastave na daljinu (engl. Emergency remote teaching) koja je zapravo klasična nastava održana u online okruženju zbog izvanrednih okolnosti i učinkovite online nastave koja je rezultat kontinuiranog ulaganja u e-učenje, pripremu predmeta na sustavu za e-učenje prema instrukcijskom dizajnu, kvalitetnih digitalnih nastavnih materijala te osiguravanju mogućnosti vrednovanja studenata kao i interakcije. Visoka ocjena stanja kvalitete provedene online nastave i organizacije e-predmeta rezultat je dugogodišnjeg rada na razvoju e-učenja na FOI-ju, no i spremnosti nastavnika i studenata da dodatnim trudom osiguraju kvalitetu.

posebni portal

U razdoblju globalnei nužno potrebnom zaokretu od do sada poznatih tradicionalnihkroz kontaktnu nastavu,se pokazao kaopo primjeni e-učenja. Uspjeli su to iskoristivši svoje, s vremenom ga i usavršiti, te u potpunosti i na vrijeme pripremiti sve predmete na svim studijskim programima za održavanjeU ovom trenutku FOI imadostupnih našim studentima koristeći sustav za e-učenje. S ciljem unapređenja kvalitete nastave, Fakultet organizacije i informatike proveo je krajem 2020. godine io percepciji kvalitete predmeta te online izvođenja nastave na svim studijskim programima.Anketu je pripremio FOI-jev, a anketiranje je provedeno kao. Dobiveni rezultati nisu samo pokazatelji stanja kvalitete provedene nastave već i iznimno važna povratna informacija za konkretne akcije unapređenja nastavnih procesa i materijala, podizanje pozitivnog iskustva nastavnika i studenata te učinkovitije postizanje obrazovnih ciljeva i ishoda učenja po pojedinom predmetu i studijskom programu.- naglasila je dekanica prof. dr. sc.Ipak, na FOI-ju su svjesni da online dugoročnoi ne može biti zamjena za nastavu uz fizičku interakciju.- naglasila je dekanica.Sveukupno je prikupljenoo percepciji izvođenja e-predmeta te 910 anketa o percepciji izvođenja online nastave na studijskim programima.Važno je naglasiti da studenti i nastavnici sada po prvi put imaju uvid u sve ocjene svih predmeta što omogućuje ne samo transparentnost rezultata anketiranja već i mnogobrojne mogućnosti prijenosa dobrih praksi s najboljih predmeta i studija te brže i konkretnije detektiranje problemskih područja.Posljednji su rezultati pokazali da se FOI vrlo dobro pripremio za izvođenje nastave na daljinu (online nastave). Naime, studenti svih studijskih programa na Fakultetu organizacije i informatike vrlo visokom ocjenom () su ocijenili zadovoljstvo dosadašnjom izvedbom dijela nastave održanom na daljinu. Također, visokom ocjenom () ocijenjene su vještine nastavnika u vladanju IT alatima i tehnikama u nastavi na daljinu.Neki od važnijih prikupljenih povratnih informacija pokazujustudenata organizacijom nastave na predmetima. Studenti potvrđuju da su njihove obaveze i rokovi jasno definirani, struktura predmeta omogućava im lako snalaženje te su zadovoljni mogućnostima praćenja vlastitog napretka na predmetu. Studenti su zadovoljni i mogućnostima komunikacije s nastavnikom na predmetu, a kanali koje najviše koriste su e-pošta, chat i online konzultacije putem dostupnih platformi za izvođenje online nastave u realnom vremenu -Od početka pandemije i prelaska na online nastavu stečena znanja i vještine FOI studenata većinom se provjeravaju kroz pisane. Rezultati ankete su potvrdili da su provjere usklađene sa sadržajem dostupnih nastavnih materijala na predmetu na sustavu za e-učenje te se provode dovoljno učestalo i na način koji doprinosi savladavanju gradiva. Također napominjemo da je za sve studente koji nisu kod kuće imali potrebne preduvjete za pristupanje online kolokvijima i ispitima, omogućeno provođenje kolokvija i ispita na Fakultetu.FOI studentima su na raspolaganju sviza učenje i poučavanje koji uključuju: digitalne materijale, video prezentacije, online testove, webinare i dr. Napomenimo i to da se cjelokupna praktična nastava, koja se na FOI-ju provodi kroz laboratorijske vježbe, izvodi online koristeći digitalnu tehnologiju kako bi se povezala strukovno-teorijska i praktična nastava, u dogovoru i prema uputama predmetnog nastavnika.Prema rezultatima ankete, studenti sus izvođenjem e-predmeta, smatraju da su predavanja usklađena s ostalim oblicima izvođenja nastave. Studenti redovno prate nastavu (predavanja, seminare i vježbe), metode, primjeri i zadaci olakšavaju im postizanje ishoda učenja, a nastavničke vještine vladanja IT alatima i tehnikama smatraju dobrima.Studenti su zadovoljni dosadašnjim izvođenjemIako su zadovoljni izvođenjem online nastave, studenti su u povratnoj informaciji izrazili nekoliko područja zakako bi online nastava postala zanimljivija te kako bi im praćenje bilo olakšano. Također, kao najveće izazove u online nastavi studenti navode težu komunikaciju s nastavnicima u odnosu na komunikaciju uživo te nužnost posjedovanja opreme potrebne za praćenje online nastave. Upravo iz tog razloga, FOI je svim svojim studentima koji su iskazali potrebu, omogućio besplatni najam računalne opreme i dodatne infrastrukture kao i dodatan internetski promet.Iako su studenti zadovoljni izvođenjem nastave još uvijek postojišto je Fakultet prepoznao te već početkom tekuće akademske godine započeo s kontinuiranim provođenjem radionica usavršavanja nastavnika s ciljem podizanja kompetencija i u konačnici, kvalitete nastave.– ističe dekanica FOI-ja.Također, za studente je osmišljenza online nastavu kao centralno web mjesto s brzo dostupnim zanimljivim i korisnim sadržajima (priprema materijala, tehnička pitanja, smjernice za studente, primjeri e-predmeta) vezano uz sudjelovanje u online nastavi - FOI Online