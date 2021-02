15. veljače

Tekst i foto: Osijek031.com

Ako doepidemija koronavirusa u Hrvatskoj bude i dalje ute senovi sojevi virusa, mogu se očekivati određena, odnosno otvaranjete dozvola ugostiteljima da, uz stroge epidemiološke mjere, rade nai služe kavu za van, doznaje neslužbeno Jutarnji list iz Nacionalnog stožera civilne zaštite.U tom smislu, ne otkrivajući na koja popuštanja točno misli, govorio je i, potpredsjednik Vlade i šef Stožera.“, rekao je Božinović.Iako brojniugostitelji nisu otvorili svoje objekte jučer kako su najavljivali, njihovo strpljenje je pri kraju, poručio je predsjednik zagrebačkog Udruženja ugostiteljadodavši kako će ugostitelji pričekati 15. veljače za kada je zakazanaograničenja rada. No, upozorava, ne dođe li tog datuma do nekih promjena prema kafićima koji trenutačnoposluživati čak ni kavu za van, izgledno je da bi dio ugostitelja mogao izaći na ulice.Letica upozorava kako će ugostiteljimabiti dovoljna samo varijanta u kojoj bi im se dopustilo posluživanje kava za van te računaju na otvaranje terasa, što bi u kombinaciji s toplijim vremenom mnogima pomoglo da prežive.Ipak, i među ugostiteljima nisu svi suglasni. Naime, jači pritisak na relaksaciju mjera uglavnom dolazi od ugostitelja iz kontinentalnih dijelova dok su oni južnije nešto suzdržaniji zato što dobar dio njih radi isključivo u turističkoj sezoni. Stoga se neki pitaju treba li forsirati otvaranje kafića i time riskirati novi val epidemije koji bi u tom slučaju mogao rezultirati novim zatvaranjem uoči same sezone.Kako se doznaje od predsjednice Nacionalne koordinacije ugostitelja, udruga se uspjela izboriti da se isprave neke nelogičnosti što se tiče financijskih naknada prema ugostiteljima, primjerice da se novac za fiksne troškove isplaćuje prije, a ne poslije podmirenja računa, i nadaju se da će im Stožer omogućiti barem posluživanje kave za van.Osim kafića, na izmaku poslovanja su i teretane, fitness centri te sportske dvorane čiji vlasnici očekuju od 15. veljače dijalog između kineziologa te Stožera, HZJZ-a, Ministarstva financija te Ministarstva turizma i sporta. Upozoravaju kako osim pandemije koronavirusa, u Hrvatskoj imamo epidemiju debljine i dijabetesa, a oni kao struka najbolje znaju kako se protiv takvih stvari boriti.Podsjetimo, iz udrugenajavili su za sutra (srijeda) prosvjed na kojem bi se, kako najavljuju, moglo okupiti oko