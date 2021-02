Udruga Prijatelji životinja

teško stanje i uvjete

Sisačko-moslavačke županije

nisu ispunili

besplatno

besplatno

Ministarstvo poljoprivrede

financirati

Lysacan

6000 kuna

nekontroliranom razmnožavanju

Iz Ministarstva poljoprivrede dobili smo odgovor da se kastracije neće moći financirati, no da građani i sklonište iz stradale županije, koji zbrinu napuštene životinje, mogu dobiti ranije navedene besplatne usluge – dakle, da će pokriti troškove mikročipiranja, cijepljenja i liječenja za sve pse na području ugroženom potresom.

nije zakonska obaveza

Prijatelji iz Čakovca

099 4800 640

nema dovoljno

HR7823400091511112646

Uz već ionako velik broj napuštenih životinja, sada imamo i one iz područja pogođenih potresom. Apeliramo na sve koji imaju uvjete za skrb o životinji da ne kupuju životinju, nego da ju udome

Tekst: Prijatelji životinja

Foto: Helping animals

, koja je prošli mjesec upozorila nadržanja životinja u potresom pogođenim područjima, poziva sve stanovnikekoji ranijesvoje zakonske obaveze da iskoriste priliku i što prijecijepe protiv bjesnoće i mikročipiraju svoje pse, a pse i mačkekastriraju. Također, traže od veterinarske inspekcije da, sukladno svojim obavezama, obiđu sve kuće i provjere jesu li svi psi cijepljeni protiv bjesnoće.Navode da jedonijelo mjeru prema kojoj će do kraja godine za skrbnike koji imaju prebivalište i boravište na stradalim područjimacijepljenje pasa protiv bjesnoće, uz označavanje mikročipom, evidenciju upisa ui izdavanje putovnice za kućnog ljubimca. Iz državnog proračuna pokrit će se i nužni kirurški i dermatološki zahvati, klinički pregledi i liječenje životinja. Skrbnici pasa trebali bi iskoristiti priliku i čim prije kontaktirati veterinare kako bi izbjegli kaznu odzbog neoznačavanja pasa mikročipom, a poznato je da takvih pasa ima iznimno mnogo.Prijatelji životinja zalagali su se da se iz državnog proračuna financiraju i kastracije pasa i mačaka jer je na terenu uočeno da su životinje i prije potresa bile prepuštenei da je nakon potresa područjem lutalo mnogo ostavljenih štenaca i mačića: „Dodaju da su udruge za zaštitu životinja i volonteri, iako im to, bili prvi na terenu nakon potresa, dovezli na stotinu tona hrane i spasili golem broj životinja, od kojih je većina pasa bila nemikročipirana. Podnijeli su veliki financijski teret koji im neće biti nadoknađen i o svojemu trošku liječili, cijepili, mikročipirali i kastrirali životinje te im traže trajni dom.Ističu da, putem projekta koji je uz pomoć svojih donatora pokrenulo sklonište za životinje, skrbnici pasa i mačaka iz potresom pogođenih područja mogu besplatno kastrirati svoje životinje, u dogovoru s veterinarskim ambulantama u Petrinji i Sisku. Termin kastracije potrebno je prethodno dogovoriti pozivom na broj, na koji se mogu javiti i svi koji žele poboljšati uvjete držanja životinja, dobiti kućicu za psa ili ga preudomiti ako nemaju uvjete za skrb.Donacijajer su potrebe zaista velike. Stoga se mole svi koji mogu pomoći da uplate donaciju na račun broj, ZEU Prijatelji životinja i prirode Čakovec, model 02, poziv na broj 888, svrha uplate: donacija za program kastracija.Prijatelji životinja naglašavaju koliko je važno da veterinarska inspekcija čim prije obilaskom kućanstava uputi skrbnike koji nisu cijepili pse protiv bjesnoće da to naprave besplatno. Inspekcija je dužna upozoriti skrbnike pasa i mačaka na njihovu zakonsku obavezu zbrinjavanja mladunčadi kućnih ljubimaca te može narediti kastraciju kućnog ljubimca ako utvrdi da skrbnici to ne rade.Podsjećaju da je ne samo na potresom stradalim područjima nego u cijeloj Hrvatskoj nužno da lokalne zajednice ispoštuju svoje zakonske obaveze i redovito provode temeljite kontrole i provjere jesu li svi psi na njihovim područjima označeni mikročipom jer je to jedini način utvrđivanja čiji je pas, kao i da financiraju kastracije pasa i mačaka kao nužnu i učinkovitu mjeru smanjenja broja napuštenih životinja.”, zaključuju Prijatelji životinja.