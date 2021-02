Portastična srijeda

ljubavi

ne smijete

sjajne darove

Watch centru

Argentumu

Heti

Kroni

Triumph

Calzedonia

Women secret

Lisca

Galileu i Tom Tailoru

Camel active

Jeordie's ili Office shoes

Chixu

Simple salonu

Moja CineStar srijeda

Bershka, Pull&Bear, Stradivarius i Zara

Portastična srijeda

Shoosteru

Massu

PittaRossu

kune vrijedile više

[Sponzorirani članak]

u mjesecudonosi prilike kojepropustiti kako biste obradovali voljene i uz niže cijene kupilina dan Portastične srijede kompletan asortiman satova i nakita je snižen za 20%. Uje snižen asortiman satova za čak 50%, a uvas očekuje dio asortimana snižen 60%, a nude još i 10% popusta na od prije snižen asortiman. Uje 3. veljače cjelokupan asortiman satova i nakita snižen 15% ako plaćate gotovinom, odnosno 10% ako plaćate karticama.Za one odvažnije po pitanju darova – dobro je znati danudi do 50%, ačak do 70% popusta na kolekciju jesen/zima,30% na novu kolekciju, a20% popusta na sve osim već sniženog.Za „njega“ poklon potražite uuz sniženje do 50%, u trgovinamado 60%,do 70% popusta.Ukoliko se odlučite na threading obrva, ućete gratis dobiti i bojanje obrva, a u20% na šišanje.Dragu ili dragoga izvedite u kino jer je u srijedu 3. veljače „“ i cijena ulaznice je samo 24 kune.Iako su sezonska sniženja pri svom vrhuncu i u omiljenim prodavaonicamai dalje ne posustaju,u veljači povisuje i te sjajne ponude te ćete u odabranim trgovinama pronaći dodatne popuste na već sniženo!Tako ćete recimo udobiti dodatnih 20% popusta na artikle koji su već na sezonskom popustu, una obuću i torbe koje su već snižene do 60%, na odabrane artikle odobrit će vam se još dodatnih 20% popusta, a uukoliko kupite 2 artikla – treći ćete moći kupiti za samo 10 kuna.Gotovo 60 trgovina u Portanovi dalo je sve od sebe kako bi na jedan dan vaše, a u velikom i raznolikom izboru zasigurno ćete pronaći ono što tražite i to po najpovoljnijim cijenama.Za točnu informaciju koji sve popusti vas očekuju ove Portastične srijede pozivamo vas da potražite na Portanova.hr