6. i 7. veljače

Tekst: Stipe Cigić

Nakon 13. kolaza odbojkašice i odbojkaše stanje na vrhu tablica je nepromijenjeno. Odbojkašicei dalje su vodeće nakon što su pobijedile3:0 (25:8, 25:15, 25:10). Odbojkašipredvode mušku konkurenciju, a to su potvrdili i pobjedom3:0 (25:12, 25:18,25:20).U ostalim susretima slavile su i odbojkašicekoje su pobijedile3:1 (25:16, 23:25, 25:16, 25:22). Pobjedu je upisao ikoji je s 3:0 (28:26, 25:14, 25:14) pobijedioslavio je na gostovanju kod3:0 (25:18, 25:22, 25:21).slavio je nad3:1 (25:18, 25:21, 18:25,25:20), a odbojkašicebile su bolje odrezultatom 3:0 (25:21, 25:19, 25:16).HAOK Mladost vodeća je s 37 bodova, na drugom mjestu je OK Marina Kaštela s 35 bodova, a na trećem OK Kaštela s 33 boda. Slijede ih na četvrtom mjestu ŽOK Osijek s 23 boda, bod manje ima ŽOK Enna Vukovar na petom mjestu dok je OK Dinamo šesti s 20 bodova. Na sedmom mjestu je OK Brda s 18 bodova, OK Split je na osmom s 15 bodova dok bod manje ima HAOK Rijeka CO na devetom mjestu. ŽOK Dubrovnik je na desetom mjestu s 10 bodova, na jedanaestom je OK Poreč s tri boda dok je posljednji OK Olimpik s jednim bodom.Iduće kolo na rasporedu je. Igrat će ŽOK Osijek i OK Dinamo, HAOK Rijeka CO ugostit će OK Brda dok OK Split putuje kod OK Olimpik. Susrest će se i OK Marina Kaštela i ŽOK Enna Vukovar te ŽOK Dubrovnik i OK Poreč. Derbi kola igrat će se u Kaštelima gdje će OK Kaštela ugostiti HAOK Mladost.Odbojkaši Mladosti također su slavili proteklog vikenda, pobijedivši MOK Marsonia 3:0 (25:15, 25:21, 25:17). OK Split je bio bolji od OK Kitro Varaždin s 3:0 (25:21, 25:18, 25:20), a slavili su i odbojkaši OK Sisak koji su MOK Rijeka pobijedili rezultatom 3:0 (25:18, 25:15, 25:23). OK Zadar slavio je nad OK Rovinj 3:2 (25:23, 26:24, 23:25, 18:25, 15:11) dok je OK Ribola Kaštela pauzirao kolo.Vodeći MOK Mursa-Osijek ima 35 bodova, a slijedi ga HAOK Mladost s 33 boda. Na trećem mjestu je OK Ribola Kaštela s 22 boda, a slijede s po 21 bodom OK Split na četvrtom i OK Kitro Varaždin na petom mjestu. MOK Rijeka je na šestom mjestu s 18 bodova, a bod manje ima OKM Centrometal na sedmom mjestu. OK Zadar je na osmom mjestu s 10 bodova. OK Sisak je na devetom mjestu s 8 bodova koliko ima i MOK Marsonia na desetom mjestu dok je OK Rovinj posljednji s dva boda.Iduće kolo igra se. OK Zadar ugostit će HAOK Mladost, a odbojkaši OK Sisak putuju kod OK Rovinj. Zaigrat će MOK Rijeka i OK Split, OK Kitro Varaždin i OK Ribola Kaštela te OKM Centrometal i MOK Marsonia. Odbojkaši MOK Murse-Osijek pauzirat će kolo.