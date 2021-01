Otvorenog četvrtka

Filozofskog fakulteta

Klimatska katastrofa i sprječavanje njezinih posljedica: Povratak društva na scenu

klimatskih promjena

Tekst: Domagoj Kostanjevac

U četvrtak, 28. siječnja 2021., doktorand Luka Matić održao je četvrto predavanje u sklopu devetog ciklusau organizaciji osječkog. S obzirom na okolnosti vezane uz pandemiju, predavanje naslovljeno „“ održano je preko Zooma uz izvrsnu posjećenost.Predavač je publici pokušao približiti sistemsku perspektivui njihovih potencijalnih rješenja. Da bi to postigao, objasnio je i prikazao povijesni razvoj industrije kao prvog velikog zagađivača. Zatim je analizirao zašto je problematično inzistiranje na modelu beskonačnog gospodarskog rasta, s obzirom na biofizičke kapacitete zemlje. Naposljetku, objasnio je međuodnos COVID-19-pandemije i klimatskih promjena. Pojasnio je kako do prelaska virusa sa životinja na čovjeka dolazi uslijed uništavanja staništa divljih životinja. Također je pokazao kako je pandemijski lockdown doveo do smanjenja emisije štetnih stakleničkih plinova. Matić je zaključio kako je u pogledu otpora klimatskoj katastrofi ključno društvo, a na tržište.Nakon predavanja uslijedila je zanimljiva rasprava o tzv. zelenim tehnologijama, održivom razvoju, veganstvu i dr. Sljedeće predavanje u sklopu Otvorenog četvrtka najavljeno je za 25. veljače.