Tekst i foto: Osijek031.com

Od pojave epidemijeu ožujku pa do prosinca 2020., u Hrvatskoj je zabilježenonego u istom razdoblju godinu ranije, za cijelu godinu povećanje iznosi, a samo u prosincu čak 77%, objavio jeDržavni zavod za statistiku (DZS) objavio je podatke o učincima pandemije COVID-19 napokazatelje. Prema tim podacima ukupan broj umrlih od siječnja do prosinca 2020. porastao za 8,3% u odnosu na godinu prije. To znači da je umrlih biloPromatrajući razdoblje od ožujka, kada je službeno proglašena epidemija bolesti COVID-19 u Hrvatskoj, pa do prosinca, broj umrlih porastao zau odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Umrlih je biloDosad najveći broj umrlih u Hrvatskoj u jednome mjesecu -, zabilježen je u prosincu 2020. U odnosu na prosinac 2019. to je povećanje od 77,3% ili čakumrlih više.U usporedbi s podacima o umrlima po mjesecima od 2011. do 2019. godine vidljivo je da je drugi najveći broj umrlih bio u siječnju 2017. kada je umrlo. Treći po broju umrlih je siječanj 2019. kada je prema konačnim podacima umrloDZS napominje da privremeni podaci o umrlimausporedivi s konačnim podacima. Privremeni podaci odnose se na mjesec upisa u državne matice, a ne na mjesec događaja.