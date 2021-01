planinarski doživljaj

HIGHLANDER vidim kao sjajni hrvatski proizvod s velikim globalnim potencijalom. Veseli me da su me moji osječki prijatelji prepoznali kao osobu koja im svojim znanjem i energijom može pomoći u ostvarenju ambicioznih ciljeva na globalnom planu. HIGHLANDER objedinjuje sve ono što me u biznisu privlači i što vjerujem da je posao budućnosti, a to su očuvanje prirode te zdravlje i zadovoljstvo ljudi

Iznimno mi je drago da je baš naš Osječanin Ivan Vrdoljak donio ovu odluku i odlučio poduprijeti projekt HIGHLANDER. Nalazimo se na samom početku razvoja globalnog poslovanja i prikupljanja investicija i siguran sam da će Ivan sa svojim bogatim iskustvom i znanjem značajno doprinijeti razvoju projekta, privlačenju drugih investitora i pametnom upravljanju. Pred nama je godina neizvjesnosti u kojoj moramo zajedno s našim partnerima organizirati 15 događaja u različitim zemljama, ali i godina u kojoj zauzimamo poziciju broj jedan planinarskog događaja na svijetu. Ponosan sam na sve uključene u projekt i siguran da ćemo nastaviti ovim korakom i dalje

Jurica Barać

aktivnog i zdravog načina života

Srbija (Stara Planina), Bosna i Hercegovina (Blidinje), Crna Gora (Durmitor), Austrija (Murau) i Grčka (Olimp)

Maroko (Toubkal), Portugal (Melgaço), Sjeverna Makedonija (Ohrid), Španjolska (Duero-Douro), Saudijska Arabija (Abha), Ujedinjeni Arapski Emirati (Ras Al Khaimah), Slovenija (Julianske Alpe), Rusija (Kavkaz) i već spomenuti Egipat (Qusoor El Arab)

Tekst: Hrvoje Ratkić

Foto: Bogdan Kosanović/Predrag Vučković/Livit arhiva

HIGHLANDER istinski je, za čiji je nastanak zadužen timiz Osijeka, koji su ljepotu Hrvatske prepoznali u njenim zadivljujućim planinskim vrhovima i putevima. „“ – kažu organizatori, trojica prijatelja iz Osijeka, koji su prvo osmislili rutu od, koja planinare-sudionike vodi najljepšim dijelovimai to kroz dva Nacionalna parka –, da bi iz godine u godine projekt proširivali i na ostale zemlje. A neizmjerno se vesele i novim izazovima i avanturama.Krajem prošle godine službeno je predstavljen HIGHLANDER program za 2021. godinu na jednoj odna svijetu – ispred egipatskih piramida u, nedaleko od, što je izazvalo pažnju brojnih medija, čime je na HIGHLANDER globalnoj karti za ovu godinu ukupno. Nakon impresivne najave iz, HIGHLANDER je dobio i svog prvog investitora – poduzetnika, Ivana Vrdoljaka, široj javnosti poznat kao bivši političar, iako je iz politike izašao prije nekoliko godina. I sam Osječanin, poput organizatora ovog projekta, Ivan je prepoznao veliki potencijal koji se skriva u njemu, ali i činjenica da ga razvija mladi tim ljudi iz njegovog rodnog grada. Iznos investicije je poslovna tajna, ali ono što organizatori ističu je da će Ivan biti uključen i u operativnom smislu kao partner projekta.“ rekao je Ivan Vrdoljak.“ – izjavio je, CEO HIGHLANDER-a.Jedan od najvažnijih ciljeva HIGHLANDERA je promocijakroz planinarenje, kao i očuvanje i briga za prirodu koju ostavljamo generacijama u nasljeđe, promovirajući tzv. Leave No Trace filozofiju, a želja organizatora je da u budućnosti HIGHLANDER događaj(i) zasluži status "100% Green Eventa. Lokacije na kojima se HIGHLANDER održava pažljivo su odabrane, a uključuju poznate planine, nacionalne parkove i regije poznate po specifičnim prirodnim bogatstvima.HIGHLANDER ima i svoje inačice u zemljama kao što su, a upravo su na spomenutoj press konferenciji održanoj u Egiptu najavljene nove države koje će se pridružiti ovom uistinu zadivljujućem popisu;Ovom zadivljujućem popisu zemalja organizatori planiraju dodati nove rute, planinske vrhove i divne destinacije od kojih zastaje dah, s ciljem da HIGHLANDER postane jedan od najprepoznatljivijih planinarskih projekata na svijetu. Prema najava organizatora već je nekoliko velikih zemalja pred potpisivanjem ugovora za franšize, čime će ovaj hrvatski brend još više dobiti na značaju, ali također bit će primjer drugima poduzetnicima kako treba vjerovati u svoje snove