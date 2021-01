Kliničkom bolničkom centru Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Stožer civilne zaštite OBŽ

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije testirano jeod kojih jebilo pozitivno na koronavirus.Sa šireg područja Osijeka je sedam novopozitivnih, po tri s područja općine Magadenovac i grada Đakova, dvije iz Donjeg Miholjca, a po jedna novopozitivna osoba je iz Bilja, Gorjana i Našica.Na bolničkom liječenju nalaze seoboljele od COVID-19, i to 66 u Kliničkom bolničkom centru Osijek (od kojih jena respiratoru), a u Općoj županijskoj bolnici Našice hospitalizirano je 37 pacijenata s tim oboljenjem.Tijekom posljednja 24 sata preminulo jes područja Osječko-baranjske županije u dobiNa području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji se trenutno nalaziPolicijski službenici provjerili su samoinicijativnou samoizolaciji i nije utvrđeno niti jedno kršenje propisane mjere. Obavili su iugostiteljskih objekata pri čemu nije utvrđeno kršenje mjere.Inspektori i službenici civilne zaštite obavili suprovođenja epidemioloških mjera nad pružateljima usluga u trgovini i ugostiteljstvu te su utvrdiliNa danas održanoj sjednici Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije donio je preporuku da nastava u osnovnim školama od 1. do 12. veljače 2021. godine bude organizirana prema modelu A (svih osam razreda u školi), za učenike od prvog do trećeg razreda srednjih škola prema Modelu C (nastava na daljinu), a učenika završnih razreda prema Modelu A. - izvijestio je