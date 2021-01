Ugostiteljsko-turističke škole

Slučajno sam vidjela natječaj na stranici naše škole i pomislila – hajde da ispunim obrazac. Imala sam više ideja, ali mi se stalno vrtjela „gastronomski tehničar“ pa sam dodala suvremeni jer mi je to zvučalo puno bolje. Upisala sam naziv „tehničar suvremene gastronomije“ i odmah ga poslala. Brzo sam to napravila, bez ičije pomoći i opet bih ponovila jer mi je bilo zanimljivo. Sviđa mi se što će kuharstvo trajati četiri godine, bit će korisnije i s puno novina

Kuhanje je umjetnost

Bio mi je to pozitivan šok zato što je Josipa mirna i samozatajna učenica koja se nikad ne gura u prvi plan. Uzorna je učenica, ima dobre ocjene, ne izostaje s nastave ni s prakse, sve obaveze uvijek izvršava na vrijeme. Kreativna je i uvijek napravi i više od onoga što se od nje traži. Jednoga dana bit će dobra kuharica. Sve su to lijepa i kreativna zanimanja, i kuhar, i slastičar, i konobar koja su u našoj državi važna zbog turizma, dobro je da se promoviraju i da se počinju više cijeniti. Za mene je kreativan kuhar jedna vrsta umjetnika

Drago mi je i čast što je ideja naše učenice prepoznata i što je izabran njezin naziv za zanimanje kuhar koji se razvija na četverogodišnjoj razini, što je novitet u strukovnom obrazovanju našeg sektora. S tim smo natječajem produbili suradnju s RCK Dubrovnik, što je temelj za ono što je budućnost regionalnih centara kompetentnosti - da krenemo u reformu strukovnog obrazovanja u sektoru ugostiteljstva i turizma. Nagrada koju su Josipa i njezina razrednica osvojile je izvrsna i nadam se da će u njoj uživati.

Sarma draža od morskih plodova

Moram vidjeti kako ću odraditi ljetnu praksu, pa ću onda sestru Antoniju povesti u Dubrovnik. Veselim se putovanju i razgledavanju grada, a svakako ću isprobati njihova morska jela.

Životna mi je želja vidjeti Dubrovnik, obići sve znamenitosti, a s obzirom na to da sam veliki gurman, uživat ću u specijalitetima.

Volim motati i kuhati sarmu. Ove zime sam smotala više od sto sarmi, samo što ih još nismo pravili u školi. Volim sva slavonska jela i slavonsku kuhinju.

Učenica 2. razreda kuharstva RCKiz Osijekaosvojila je prvu nagradu na nagradnom online natječaju „“ što ga je raspisao Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu Dubrovnik. Njezin prijedlog „ Tehničar suvremene gastronomije “ izabran je zazanimanja iz područja kuharstva koji razvija RCK Dubrovnik kao četverogodišnji program obrazovanja.U rješenju je trebalo objediniti sve ono što se novim četverogodišnjim obrazovnim programom osigurava:s naglaskom na organizacijske sposobnosti te razvijanje komunikacijskih i prezentacijskih vještina. A Josipa je to učinila vrlo lako i osvojila žiri kojemu je prispjelo mnogo zanimljivih i kreativnih prijedloga.“, ispričala nam je Josipa, a njezina se razrednica Saša Jakšić iznenadila kad je stigla obavijest o osvojenoj nagradi.“, kaže njezina razrednica koja ističe kako je dobra suradnja koja se razvija između regionalnih centara kompetentnosti, u ovom slučaju između Osijeka i Dubrovnika, zbog podizanja standarda zanimanja. To je ujedno i prva suradnja, na poziv ravnatelja dubrovačkog RCK osječkom ravnateljuda se objavi natječaj.“, rekao je ravnatelj RCK Ugostiteljsko-turističke škole Osijek A. Kristek.Osvojile su nagradno putovanje u Dubrovnik i smještaj u luksuznim hotelima te večere u poznatim restoranima, razgledavat će grad s osobnim vodičem, a dobile su i karte za žičaru.“, kaže Josipa, na to razrednica dodaje: „“ A od specijaliteta, Josipa uživa u sarmi.“ Josipa na žalost neće završiti kuharstvo kao četverogodišnje zanimanje, ali joj je želja nastaviti se školovati, nakon trećeg, završnog razreda.