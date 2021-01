Vlada Republike Hrvatske i Nacionalni stožer civilne zaštite

Ova odluka Vlade Republike Hrvatske je razočaravajuća i diskriminatorna prema jednom segmentu privatnog sektora. Jedini koji plaćaju ceh su poduzetnici i nastavlja se zabrana rada ugostiteljima, vlasnicima teretana i kockarnica te mnogim drugima.

Tekst: Udruga Glas poduzetnika

Foto: Osijek031.com

danas su objavili da će popuštanje mjera najavljeno za idući tjedan ipak bitiočekivala je da ćedobiti priliku za otvaranje uzsvih propisanih epidemioloških mjera. Naime, kao što smo istaknuli više puta, odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite bile su. Primjerice, smatramo da je odluka kojom kafići ne mogu prodavati kavu za van, ali to mogu- diskriminatorna.Hrvatsko gospodarstvo pretrpjelo jepandemije virusa COVID-19, a najviše će to osjetiti. Kreditne linije su im, bespovratnih sredstava gotovo da i nema, a mnogima od njihčak i potpore za radnike od 4000 kuna. Također, fiksni troškovi se sa svakim mjesecom koji prolazi povećavaju, a Vlada Republike Hrvatskekako bi nadoknadila izgubljen promet zbog odluka o zatvaranju. Nadoknadu fiksnih troškova za prosinac oni kojima je, vidjet će tek u ožujku. I to nakon što sami plate račune, za što je jasno da više nemaju sredstava. Poduzetnici i obrtnici su dali svoje ušteđevine kako bi spasili barem dio poslovanja. Ističemo da poduzetnici ne mogu više vlastitim sredstvima podnijeti teret krize i zatvaranja, potrebna im je hitna i adekvatna pomoć.” - rekao je, predsjednik udruge Glas poduzetnika.Zahtijevamo od Vlade Republike Hrvatske da što prije nađe način na koji će pomoći poduzetnicima i njihovim zaposlenicima. Sigurni smo da će zabrana rada trajati još neko vrijeme, što znači da se moraju pronaći rješenja koja će omogućiti. Ponavljamo, potpore za radnike, jer poduzetnici imaju i mnoge druge izdatke koje trebaju podmiriti. Budući da se mjere i odluke Nacionalnog stožera civilne zaštite produljuju, očekujemo da će Vlada Republike Hrvatske osmisliti i nove ekonomske mjere.U suprotnom čeka nas zatvaranje desetaka tisuća tvrtki i obrta, a samim time i otpuštanja te posljedično, rupe u proračunu. Mali i srednji poduzetnici uplaćuju milijarde u hrvatski proračun, a ako propadnu, pitamo se od čega će se financirati javni sektor - liječnici, učitelji, umirovljenici? Izostanak ekonomske pomoći nije neodgovoran samo prema poduzetnicima, nego prema svim građanima Republike Hrvatske!UGP sigurno takvo uništavanje malih i srednjih poduzetnika u Hrvatskoj neće gledati sa strane, skrštenih ruku, nego ćemo poduzeti sve što je u našoj moći za spas poduzetništva.