Izvor: internet portal

Foto: Pexels.com/Ilustracija Tekst: Osijek031.com

Mlada violinistica, polaznicau klasi profesora, u nepunih godinu dana prometnula se uA priča o Jani je fascinantna. Talent za glazbu je naslijedila jer suiznimni glazbenici: tatasvira bas, a mamaviolu. Nakon što je 2008. godine diplomirao, Filip nije mogao naći stalan posao kod kuće u Makedoniji, no jednog dana saznao je za audiciju u. Prijavio se, došao na audiciju, „“ i dobio odgovor da je primljen kao basist/ kontrabasist te da iste jeseni počinje raditi u osječkoj Operi.U Osijeku je upoznao i svoju suprugu s kojom ima dvoje djece, a kći Jana rođena je 2011. godine i od malih nogu provodila je vrijeme s roditeljima na. Jana je svoju prvu violinu dobila s tri godine, a s pet godina započela je rad s profesorima. Od sredine 2019. godine započela je s intenzivnijim probama i vježbama za natjecanja.Krajem veljače prošle godine, taman prije izbijanja pandemije Covida, Jana je una svom prvom natjecanju osvojilau svim kategorijama na. Nakon Grand Prixa u Rumunjskoj, slijedilo jeu svojoj kategoriji na državnom natjecanju u Zagrebu, u konkurenciji djece iz 76 glazbenih škola u Hrvatskoj, te nastup na Polikimniji u Skoplju, gdje je također osvojila prvo mjesto s maksimalnih 100 bodova.Prošle godine na velikom međunarodnom natjecanju u Moskvi u kategoriji mlađih od devet godina osvojila je prvu nagradu, a na posljednjem natjecanju,, osvojila je treće mjesto.Jana je osvojila i stipendiju, zahvaljujući kojoj je odlučila kupiti si novi, veliki bicikl, a Hrvatska državna televizija HRT ovih dana je snimila prilog o djevojčici, velikom međunarodnom talentu.Otac Filip oduševljen je Osijekom, gradom za koji kaže da jeza obitelj u Hrvatskoj. Janina škola i vježbanje s roditeljima svakodnevne su joj obveze, a obavezna je i dnevna rekreacija, šetnja prirodom, igranje kod kuće, odlazak na planinarenje ili vožnja biciklom kroz Baranju i Kopački rit kada nije prehladno.Janin četverogodišnji bratjoš uvijek nije otkrio svoju ljubav prema glazbi, no obzirom na glazbeni pedigre svoje obitelji, i to će se vjerojatno dogoditi.Maloj Jani ispred portala Osijek031 želimo mnogo uspjeha i nagrada!