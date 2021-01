Izviđačkog kluba Javor Osijek

punoljetnih članova i vodstva udruge

11 višednevnih aktivnosti, 7 jednodnevnih aktivnosti, 8 poludnevnih aktivnosti, 23 radionice

39 online aktivnosti

humanitarnom aktivnošću

prikupljali pomoć

Petrinji

pomladili

Jadranka Kokolari -Jaca

Blaženku Hap

Moniku Feher.

Ljiljana Medved

Jasminka Plander i Luka Bujak

Mijo Medved, Marina Gajić i Zlata Petković

Vanji Kovač Gajić

Mladenu Bakiji

godišnjoj članarini i upisnini

Jadranka Kokolari, Monika Feher, Luka Bujak, Veseli Kokolari te Blaženka Hap.

4.784 volonterska sata

Mladen Bakija, Mirna Bakija i Iva Lišnjić

Damir Gajić

Tihana Mužar, Bernard Kovač, Domagoj Hajduković, Ema Furst, Lara Ratkajec Lacković, Rene Keri, Gabrijel Borić i Enna Mary Ljutaj

Izviđački koraci za održivi razvoj

Budite Fit-skauti su hit

20 godina osječkih Javorovaca

Tekst i foto: IK Javor

Tijekom vikenda održana je Redovna Izvještajna i Izborna Skupština. Ova Skupština iznimno je održana uz prisustvo samo, kako bi ispoštovali sve epidemiološke mjere, ali i omogućili nastavak rada i djelovanja udruge.Izuzetno teška godina zbog pandemije i virusa Covid19 sigurno je utjecala na rad udruge, no svojim ljubavlju za izviđaštvo i organiziranosti osječki Javorovci su uspjeli organiziratiod 90 minuta te 18 radionica od 120 minuta. Osim navedenog u 2020. Javorovci su aktivno sudjelovali u. Redovne tjedne izviđačke sastanke su održavani prema planu, osim tijekom zabrana zbog pandemije (no tada su aktivnosti bile virtualne).Godina 2020. završila je s30.12. kada su u svojim prostorijamaza ljude stradale u potresu (istu su sredinom siječnja odvezli i uručili ljudima ui okolnim selima)Usvojili su izvješća za 2020,. planove za 2021. te izabrali i „“ vodstvo udruge. Dosadašnja predsjednicai dalje će voditi Izviđački Klub Javor Osijek uz „novu-staru“ dopredsjednicute novu mladu dopredsjednicuU izvršnom odboru osim dopredsjednica i predsjednice nalaze se, Veseli Kokolari,(novi član IO). Članovi Nadzornog odbora i dalje suHvala(dopredsjednica u proteklom mandatu) i(članu IO u proteklom mandatu) na doprinosu i radu uz vjeru da će i dalje kao volonteri davati svoj doprinos.Na Skupštini je donesena Odluka oza nove članove. Iako je Skupština bila radna, iskoristili su priliku uručiti nagrade i zahvalnice za volonterski doprinos u 2020. te priznanja za aktivan i stalni rad za 10, 15 i 20 godina članstva u IK Javor.Nagradu za volonterski doprinos dobili suTijekom 2020. ukupno je volontiralo 30 osoba koji su ostvariliPriznanje za 10 godina aktivnog rada dobili su. Za 15 godina aktivnog rada Priznanje je dobio, dok su punih 20 godina aktivni Jadranka i Veseli Kokolari (dvoje od 20 osnivača IK Javor).Posebnu pohvalu za izraziti doprinos u 2020. dobili su:Na Skupštini je posebna pozornost dana planu rada u 2021. obzirom da IK Javor ove 2021. obilježava 20 godina aktivnog rada (nakon ponovnog osnivanje 2001.). Osječki Javorovci žele biti spremni na sve izazove današnjice ali i prilagoditi način izvođenja izviđačkog programa i projekata kako bi u konačnici ostvarili ciljeve postojanja.U 2021. nastavljaju s dva projekta „“, sufinanciran iz sredstava programa Švicarsko-hrvatske suradnje Ureda za udruge Vlade RH te projekta „“ sufinanciranog iz programa EU Projekata Solidarnosti. Naravno, osječki Javorovci će pratiti objave i dalje se javljati na natječaje kako bi osigurali što manji udio sufinanciranja članova (roditelja) i tako omogućili da na izlete, kampove, susrete, logorovanja, zimovanja, putovanja, edukacije i razne druge aktivnosti može sudjelovati svako tko želi.U sklopu programa 20. Tjedna osječkih izviđača u svibnju ove godina planiraju organizirati Svečanu Skupštinu „“ za koju se nadaju da će moći organizirati uz prisustvo svih članova, roditelja, predstavnika drugih izviđačkih udruga, svih partnera i suradnika , prijatelja i simpatizera i naravno sve to praćeno svim medijima.Očekuje nas bogata godina s izviđačkim programom. Spremni smo se prilagoditi izazovima i dalje nudi izviđački program kao zdravu stranu života svih generacija, a posebno zdravu stranu života za djecu i mlade.